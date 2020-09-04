Баранец рассказал, чем обернется для Европы военное столкновение РФ и НАТО

Москва, 4 сентября. Военное столкновение между Россией и НАТО приведет к прекращению существования Европы. Об этом заявил военный эксперт, обозреватель информационного издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что поддержка Белоруссии со стороны России якобы представляет угрозу странам Прибалтике и Польше, поэтому США и НАТО должны вступить в локальное столкновение с РФ на территории Восточной Европы.

Баранец отметил, что действия США привели к эскалации ситуации на белорусском и калининградском направлениях. Переброска сил НАТО к белорусским границам и в районе Калининградской области свидетельствует о том, Вашингтон и Брюссель провоцируют Москву и Минск. По его словам, военное столкновение между РФ и НАТО приведет к тому, что от «Европы останутся ядерные воронки», передает «Царьград».

«Но я думаю, что благоразумие все-таки возьмет верх. Если случится война России и НАТО, о чем так мечтают некоторые украинские политики, бывшие и настоящие, она приведет к гибели целых континентов. Ну, во всяком случае, о существовании Европы нам придется забыть. На ее месте останутся лишь дымящие ядерные воронки», — пояснил Баранец.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что поддерживаемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины деструктивные силы пытались осуществить в республике «цветную революцию». Он также добавил, что в настоящее время определенные силы Запада перешли к другим формам и методам ведения гибридной войны против Белоруссии.