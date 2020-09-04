Железняк прокомментировал заявление Трампа о сговоре с Россией

Москва, 4 сентября. Мировых кризисов станет меньше, если американское руководство будет действовать в интересах своих граждан и вести уважительный диалог с другими странами. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Налаживание отношений между Россией и США должно строиться по принципу улицы с двусторонним движением, на которой все следуют общепринятым законам. Одних заявлений со стороны главы Белого дома о том, что лучше иметь хорошие отношения с нашей страной, явно не достаточно, — сказал он журналистам. — Особенно на фоне очередной волны истерии конгрессменов США, требующих ввести новые санкции против России и наших граждан за не совершенные действия».

По словам депутата, предвыборная кампания США постоянно крайне негативно отражается на американском внешнеполитическом курсе, делая политику этой страны импульсивной и непоследовательной.

Железняк подчеркнул, что для России не так важна партийная принадлежность и имя нового президента США, как внешнеполитическая линия, которую он проводит. По его мнению, кризисов в мире может стать меньше, если американское руководство начет действовать в интересах собственных граждан и вести уважительный диалог с другими странами в интересах международной безопасности.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выключает телевизор, если слышит в эфире о «сговоре с Россией». Он также назвал подобные обвинения сумасшествием. Трамп уверен, что лучше иметь хорошие отношения с другими странами.