Попрощаться с актером Клюевым пришли сотни людей

Москва, 4 сентября. Народного артиста России Бориса Клюева проводили в последний путь со сцены Малого театра, которому актер отдал более полувека. Очередь попрощаться с актером и педагогом заняла всю площадь перед театром.

Проститься с мэтром пришли народные артисты России Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов.

Так же проститься с народным любимцем пришел глава следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе с руководителем управления воспитательной работы СК РФ Сергеем Петровым.

«Знаешь, Боря, когда я шел сюда, я видел молодых людей с цветами. Девчонки плакали. Я понял, что нас объединяет — мы все осиротели. Ты был прекраснейшим педагогом, ты был великим артистом», — сказал народный артист России Валерий Баринов, прощаясь со своим товарищем со сцены.

После каждой речи на сцену поднимались десятки людей, чтобы почтить память артиста, возложив к его ногам цветы.

«Я не могу понять, как так можно! Я не могу понять, у кого спросить? Он же участвовал во всех репетициях «Большой тройки» и лишь на одну, 31 числа, его не отпустили. А ведь этот спектакль был важен для него, для любого артиста, который болеет, — сокрушался со сцены народный артист Юрий Соломин, — Он великий актер — и примкнет к другим покинувшим нас звездам».

Как и принято в таких случаях, гроб с телом артиста выносили под аплодисменты. После того, как катафалк уехал, студенты Клюева встали в кольцо и обнялись, чтобы поддержать друг друга после ухода мастера.

Напомним, Борис Клюев скончался в Москве вечером первого сентября после продолжительной борьбы с раком.

В кино артист дебютировал в 1968 году, когда был студентом. Ему досталась небольшая роль в картине «Каратель». Известным по всей стране Клюев стал после роли графа Рошфора в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера».

Клюев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденами Почета и Дружбы.

За роль Николая Воронина в сериале «Воронины» был награжден премией ТЭФИ в 2012 году.