Белоруссия обвинила Запад в попытке смены власти в республике

Минск, 4 сентября. Поддерживаемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины деструктивные силы пытались осуществить государственный переворот в Белоруссии. Об этом заявил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола», — пояснил он.

Хренин также добавил, что после неудачной попытки осуществить в Белоруссии «цветную революцию», определенные силы Запада перешли к другим формам и методам ведения гибридной войны против республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После завершения голосования в Минске вспыхнули несанкционированные акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в республике управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.