Климов напомнил, что США до сих пор не уничтожили свои запасы химоружия

Член Совета Федерации Андрей Климов отреагировал на заявления Запада, что блогера Алексея Навального якобы отравили «Новичком», имеющим российское происхождение. Ранее немецкая Der Spiegel опубликовала статью, что следы вещества из группы «Новичок» якобы были обнаружены военными медиками Германии в образцах кожи, крови и мочи Навального. Лаборатория бундесвера (военного ведомства ФРГ) по просьбе клиники «Шарите», в которой, предположительно, находится Навальный, исследовала образцы кожи, крови и мочи блогера и везде нашла следы «Новичка», утверждает издание.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от РФ раскрыть для ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) все подробности программы «Новичок». Столтенберг привязал свои требования к версии о якобы «отравлении» Навального веществом этой группы.

Нет ни малейших доказательств, что «Новичок», якобы обнаруженный в пробах Навального, имеет российское происхождение, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Климов напомнил, что Российская Федерация уничтожила все свое химическое оружие, в отличие от, например, Соединенных Штатов.

«Мы официально уничтожили все свое химоружие. И единственная организация, которая может требовать от нас каких-то действий, — это сама ОЗХО. Что касается заявления Столтенберга, то он возглавляет военно-политический блок, который считает Россию противником. НАТО мы ничего не должны и, надеюсь, должны не будем», — подчеркнул российский сенатор.

Тем на Западе, кто ищет следы «Новичка», якобы «залетевшего» в организм Навального, Климов посоветовал повнимательнее присмотреться к США и Великобритании.

«Пусть займутся Соединенными Штатами Америки, которые до сих не уничтожили свои запасы химического оружия. Что касается «Новичка», его запасы есть во всех крупнейших западных военных лабораториях. «Новичок» — не нечто уникальное, что может быть произведено только в России. Это определенные химические формулы, которые можно синтезировать в любой серьезной лаборатории. Само по себе наличие каких-то молекул не говорит, что это могло быть сделано в России. Формула — не преступление. Все эти следы могли появиться и через лаборатории в Британии, и через лаборатории в США, и через лаборатории, возможно, в Германии. Про Германию я не уверен, но про Великобританию и США — совершенно точно. Пускай ищут там», — подчеркнул сенатор Андрей Климов.

Блогер Алексей Навальный, был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. По просьбе семьи через два дня Навального переправили на лечение в Германию, в известную берлинскую клинику «Шарите». По данным немецких властей, клиника обратилась к военным медикам, и те «установили», что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В России это вещество не хранится и не производится. Вещества семейства «Новичок» в 1990-х годах производились примерно в двух десятках западных стран, включая США, Великобританию, Чехию, Грузию.

Москва строго соблюдает все обязательства в рамках ОЗХО. В 2017 году Россия завершила уничтожение всех имевшихся на территории страны запасов химического оружия, это подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.