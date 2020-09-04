По статистике, депрессия у мужчин развивается реже, чем у женщин, но ее проявления могут быть более опасными. Мужчины в депрессивном состоянии часто предпринимают попытки свести счеты с жизнью, и, к сожалению, обычно эти попытки реализуются.

Чтобы не допустить гибели близкого человека, женщине нужно быть особенно внимательной к нему в сложные периоды жизни. Почему развивается болезнь, как с ней бороться и что делать, если у мужчины заметны признаки депрессивного расстройства? Об этом рассказала врач психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт.

Симптомы депрессии у мужчин

Психиатрия не разделяет депрессию на мужскую и женскую. Это состояние одинаково проявляется у всех людей независимо от пола и возраста. Признаки депрессивных расстройств сформулированы международной классификацией болезней. И если вы замечаете один или несколько из них у близкого человека, следует насторожиться.

Обратить внимание стоит, если мужчина перестал радоваться тем вещам, которые доставляли ему удовольствие раньше. Например, он с радостью отправлялся на рыбалку, а теперь отказывается это делать. Или если он все чаще пребывает в плохом, подавленном настроении, старается как можно реже выходить из дома, в свободное время предпочитает не вставать с кровати.

К внешним признакам депрессии у мужчины добавляются и внутренние. «Мальчишки не плачут» — так воспитывают мужчин в современном обществе. Но именно из-за этого все внутренние переживания, которые терзают человека и усиливают тоску, не выносятся наружу. Мужчины не привыкли обсуждать с женами и подругами проблемы. А при депрессии могут возникать множественные негативные мысли:

о личной или профессиональной несостоятельности;

об отсутствии перспектив в жизни;

ощущение виновности.

На этом фоне снижается внимание, ухудшаются интеллектуальные функции. Человек становится рассеянным, не может запомнить важную информацию или сконцентрироваться на ответственной работе. Добавляется снижение полового влечения к супруге, нарушается сон, а аппетит обычно падает.

Причины болезни

Эти проявления становятся «маркером» процессов, которые происходят внутри организма. Ученые до сих пор не выяснили причин возникновения депрессивных расстройств, но сходятся во мнении, что в них принимают участие десятки биологически активных веществ в организме.

Клиническая депрессия у мужчин — это не просто плохое настроение. Это болезнь, которая затрагивает гормональную, иммунную системы, но в большей степени отражается на работе головного мозга, так как нарушает выработку нейромедиаторов, ответственных за эмоции, скорость реакций и работоспособность.

К развитию депрессии обычно приводит какой-то внешний «толчок»:

проблемы на работе;

увольнение;

неудовлетворенность личными отношениями;

отсутствие карьерного роста и финансового благополучия.

В разном возрасте причины могут быть разными, но процессы, происходящие в теле мужчины в 30 лет при депрессии, не отличаются от таковых в 40 и 50 лет. Внешний толчок запускает каскад биохимических реакций в организме, и далеко не всегда можно остановить их своими силами, без помощи специалиста.

Тест на симптомы депрессии у мужчин

Диагностикой болезни и определением степени ее тяжести занимаются врачи психиатры. Самостоятельно поставить диагноз сложно, как и разработать тактику лечения. Несмотря на то, что в Интернете достаточно тестов для диагностики депрессивных состояний, различных шкал, одного лишь этого способа для уточнения диагноза недостаточно.

«В психиатрии диагноз устанавливается по актуальному психическому состоянию человека, истории жизни и обследованию с помощью тестов, — комментирует врач психиатр Кристина Вирт. — О диагнозе можно говорить только на основании совокупности факторов».

На приеме специалист оценивает поведение человека, уточняет историю жизни, причины и продолжительность депрессивного состояния и в качестве дополнительного способа диагностики предлагает заполнить тест.

Для самостоятельного заполнения пациентом используют тест Аарона Бека, где нужно выбирать ответы из групп утверждений, основываясь на своем состоянии за последнюю неделю. Другой известный тест для диагностики депрессии — шкала Гамильтона, он заполняется врачом на основании профессиональной оценки состояния и поведения пациента. Для самодиагностики этот тест не подходит.

Как мужчине выйти из депрессии самостоятельно

Несмотря на то, что депрессия была внесена в международный классификатор болезней довольно давно и мировым медицинским сообществом признана опасным расстройством, многие люди, особенно в России, до сих пор не воспринимают ее всерьез.

Считают, само пройдет, сравнивают с ленью или обвиняют страдающего депрессивным расстройством человека в бесхарактерности, безответственности. И в этом кроется огромный риск, так как без должной помощи психические проблемы будут лишь усугубляться. А на их фоне будут развиваться сопутствующие «ответы» организма.

«Так как в основе депрессии лежит дисбаланс биоактивных веществ, гормонов и даже иммунной системы, она повышает риск опасных заболеваний, — уточняет Кристина Вирт. — На фоне депрессивного состояния возрастает риск сердечно-сосудистых болезней, инфекционных заболеваний».

При этом важно учитывать, что самостоятельно выйти из депрессии можно только в том случае, если она развилась на фоне проблемной ситуации и в какой-то момент проблема разрешилась. Это улучшает эмоциональное состояние мужчины и помогает ему вернуть вкус жизни. Если же проблема «затянулась», депрессия развивается в течение длительного времени, избавиться от нее своими силами становится невозможным.

Ведь к психологическому расстройству добавляются физиологические процессы, возникает гормональный дисбаланс, нарушается выработка нейромедиаторов в головном мозге. И для коррекции состояния необходима помощь специалиста. В противном случае на фоне болезни могут временно наблюдаться улучшения, но регулярно депрессия будет возвращаться и усиливаться без видимых на то причин.

«Самоизлечение возможно при легкой степени депрессии, — комментирует врач. — Максимум, что можно сделать самому, — это найти психологическую литературу, пособия по самопомощи, прочитать их, попытаться поработать с собой. Но на это должна быть воля, должна быть вера в свои силы, да и само пособие должно быть профессиональным».

Как лечить депрессию у мужчин

С расстройствами средней и тяжелой степени должен работать только специалист. Самостоятельно помочь мужчине справиться с болезнью не под силу ни жене, ни матери. Да и сам человек в подавленном состоянии просто не сможет найти сил на борьбу с болезнью.

Врач может порекомендовать фармакологическое лечение — препараты, направленные на увеличение концентрации нейромедиаторов в головном мозге. И в обязательном порядке посоветует психотерапию, и здесь без помощи близких не обойтись.

Один из способов лечения — техника увеличения энергетического потенциала больного. При отсутствии у него желания и сил двигаться, выполнять какую-либо работу нужно мягко, но настойчиво добиваться выполнения повседневных действий.

Например, если мужчина не хочет выходить из дома, нужно помочь ему выйти хотя бы к подъезду и ежедневно в течение целой недели совершать этот ритуал. На следующей неделе прогулка должна увеличиться по времени и расстоянию, например дойти до ближайшего магазина. Еще через неделю мужчина сможет сам зайти в магазин и что-то купить, а на следующей неделе он будет доходить до ближайшего парка. Увеличивать «нагрузку» нужно постепенно, очень малыми «дозами». Только в этом случае можно добиться возвращения энергичности человека без риска протеста и отторжения с его стороны.

«В жизнь нужно добавлять удовольствия, — отмечает Кристина Вирт, — но важно понимать, что в депрессивном состоянии мужчина вряд ли захочет делать даже то, что раньше ему нравилось. Поэтому любимые ранее занятия, например чтение или прогулки с собакой, нужно вводить как обязанность, не дожидаясь инициативы с его стороны. Постепенно ежедневное выполнение привычных дел вновь станет приносить удовольствие».

Но это лишь первые этапы психотерапии, которые помогут немного вылезти из этого состояния. Если депрессия не проходит или периодически усиливается, крайне важно обратиться к врачу за квалифицированной помощью.