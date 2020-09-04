Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин

Москва, 4 сентября. Ученые обнаружили связь между покраской волос и развитием онкологических заболеваний у женщин. Исследователи из Бостона проанализировали данные более чем 100 тысяч женщин с разным цветом волос.

По словам ученых, краска для волос действует на организм избирательно. Они отметили, что в группу риска попадают в первую очередь обладательницы светлых волос.

В исследовании, которое продолжалось в течение 36 лет, приняли участие 117 тысяч изначально здоровых женщин. На завершающем этапе эксперимента выяснилось, что у большей части участниц появились злокачественные опухоли.

У многих из них медики диагностировали базальноклеточную онкологию кожи. От количества и частоты использования красителей, как выяснили ученые, повышается риск развития трех видов рака груди, а также онкология мочевого пузыря, легких и иммунной системы.

Также перманентная краска повышала риск лимфогранулематоза у женщин с темными от природы волосами, а также вероятность опухолей груди и яичников. При этом связь была прямая — чем чаще женщина пользовалась краской для волос, тем выше был риск заболеть раком, передает «Царьград».

Ранее врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина заявила, что онкологические заболевания могут дать о себе знать человеку самым неожиданным способом. По ее словам, о развитии рака могут сигнализировать даже предпочтения в еде и форма пальцев.