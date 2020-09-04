Парящая с зонтом в руках кандидат в мэры Киева попала на видео

Киев, 4 сентября. Кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук снялась в необычном видео. Политик парила над городом с зонтом в руках.

В соцсетях появились кадры со съемок ролика. На записи видно, что Верещук подняли в воздух на тросах, она одета в желтый плащ, а в руках держит зеленый зонтик. Судя по всему, кандидат пыталась изобразить Мэри Поппинс из повестей английской писательницы Памелы Трэверс.

Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что, выбирая между экс-президентом Украины Петром Порошенко и нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским, предпочел бы своего младшего брата. По словам мэра Киева, с Владимиром Кличко «можно идти в разведку».