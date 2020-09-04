Германия до сих пор не предоставила России данные по Навальному

Москва, 4 сентября. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что Германия так и не предоставила никаких данных в отношении блогера Алексея Навального.

Напомним, что 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, было принято решении о вынужденной посадке самолета в Омске, где блогера оперативно госпитализировали. Спустя два дня лайнер с пациентом вылетел в ФРГ, где его лечение продолжилось в клинике «Шарите».

Российские медики передали немецким коллегам все материалы касательно здоровья блогера.

Позднее появилась ничем не подтвержденная версия, что блогера могли отравить ядом, относящимся к категории «Новичок». Политолог Евгений Сатановский считает, что данное вещество неслучайно «всплыло» в этом деле. Западу выгодно подкрепить «Новичком» выдуманную историю с отравлением блогера и обвинить РФ.

Сатановский добавил, что речь идет о газообразном веществе. Если бы травили, то пострадал бы явно не один Навальный.

По мнению ряда экспертов, ситуация с «отравлением» и последующая срочная отправка в Германию может быть частью операции западных спецслужб по бегству блогера.