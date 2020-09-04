Карасев объяснил, почему Украина не хочет возвращать Донбасс

Киев, 4 сентября. Возвращение Донбасса подорвет стабильность Украины, поэтому Киев продолжит затягивать вопрос реинтеграции региона. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

По его словам, Минские соглашения способны урегулировать гражданский конфликт на Украине, однако Киев отказывается придерживаться прописанного в них плана, саботируя урегулирование конфликта.

Карасев уверен, что реинтеграция Донбасса в состав Украины должна начинаться со снятия торговой блокады, после чего необходимо восстановить нормальную работу банковской системы и начать выплату пенсий при посредничестве институтов Всемирного банка. Однако украинские власти не готовы к реализации подобного сценария, так как он исключает коррупционную составляющую, передает «ПолитПазл».

По его словам, украинское руководство прекрасно понимает, что реинтеграция Донбасса, в котором очень сильны пророссийские настроения, может стать троянским конем, который изнутри «подорвет стабильность» Украины. Именно поэтому Украина не планирует возвращать Донбасс.

Напомним, весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В начале октября 2019 года участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера», которая предусматривает принятие закона об особом статусе Донбасса. «Формула Штайнмайера» предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей, а также вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах этих выборов. Однако Украина саботирует реализацию данного плана.