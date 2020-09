Дмитрий Абзалов: Рынок нормализуется после появления иммунитета к COVID-19 

4 сентября фондовый рынок пережил крупнейшее с середины июня падение. В частности, главные фондовые индексы США завершили торги серьезным снижением — Dow Jones на 2,78%, S&P 500 на 3,51%, Nasdaq на 4,96%. Больше всего потерял в результате этого обвала Apple, его котировки упали на 8%.

С начала пандемии фондовый рынок США тянули именно технологические компании, соответственно, индекс CAC рос достаточно большими темпами. Это было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, во время пандемии поддерживались фонды образования, службы доставки получали серьезную поддержку, росли доходы онлайн кинотеатров. Соответственно, развивались представители мобильной и обычной игровой индустрии. Поэтому с этой точки зрения логика роста рынка была понятна. При этом происходило снижение темпов потребления в классической экономике, прежде всего — на рынке услуг, который составляет в рамках крупных городов и агломераций больше 60%.

Производители, не имевшие онлайн-систем, оказались под серьезным давлением. То же касается энергетического сектора и других сфер потребления. Это привело к росту рынка IT индустрии. Но уже нынешним летом ряд аналитиков предполагали, что рынок IT серьезно перекуплен, то есть в IT уже вкладывали достаточно интенсивно и очень серьезно.

И, хотя коронавирус форсировал развитие электронных коммуникаций, денежных средств у людей от этого больше не стало. Сокращение занятости, серьезное снижение реальных доходов привели тому, что у граждан сократились финансовые возможности для расходов.

Вторым фактором стало то, что рынки активизировались по сравнению с началом года на оптимизме относительно появления четырех вакцин, а реально — одной, а также из-за ожидания того, что на фоне формирования иммунитета в 20-25% не будет продления карантина и удастся избежать самоизоляции.

Но с открытием учебных заведений ситуация начала усложняться во Франции, США, причем это — мировой тренд. В тех же США часть образовательных учреждений начали закрываться.

На фоне этого в последние недели фиксировался рост прибыли IT- компаний. В частности, рост Apple составил +8%, а если говорить о долларовом эквиваленте, то более 180 млрд в день. Это при том, что этот процесс не поддержали европейские коллеги.

Но надо понимать, что падение фондового рынка потащило за собой цены на нефть. Сейчас впереди выходные, когда торговля не ведется, но если не произойдет ничего неожиданного, рынок вернет позиции последних дней.

Но, естественно, такой рост, который мы наблюдали недавно в IT, мы вряд ли увидим. Сроки нормализации рынков зависят от вакцины и формирования популяционного иммунитета.