В 1983 году игра переехала на улицу Герцена, дом 47. Потом были прямые эфиры из Болгарии. Затем игра проходила в Центре международной торговли на Красной Пресне в Москве — здесь состоялись 10 игр с участием команд и экспертов из СССР, США, Болгарии, Польши и Франции, и только в 1990 году передача прочно обосновалась в Охотничьем домике в Нескучном саду.
Как рассказывал создатель программы Владимир Ворошилов,
это место помнит Пушкина и Тургенева. Правда, к 90-м годам XX века Охотничий домик был местом далеко не торжественным.
«В тот зимний вечер, когда, прогуливаясь по Нескучному саду, я наткнулся на обветшалый заколоченный домик, там был... негласный туалет. Но дом так торжественно стоял на мысу. Не знаю, что вдруг стукнуло, но я влюбился в это место. Видимо, почувствовал: оно святое», — приводит слова Ворошилова сайт «Что? Где? Когда?»
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