Днем рождения «Что? Где? Когда?» считают 4 сентября — именно в этот день в 1975 году в эфир вышел первый выпуск программы под названием «Семейная викторина «Что? Где? Когда?». В состязании сошлись две семьи, и съемки велись в их домах.



Позже формат программы претерпел изменения, и команды стали собирать из числа тех, кто подал заявку на участие в интеллектуальных соревнованиях. Участников игры стали называть «знатоками».



К 1976 году программа превратилась в телевизионный молодежный клуб «Что? Где? Когда?» — обрела свое постоянное название. В записи передачи этого года снимались студенты нескольких факультетов МГУ. Программа обосновалась в баре телецентра в «Останкино» и провела там семь лет.

