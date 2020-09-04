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Чокер, «раздевшаяся» Лорак и бар «Останкино». Семь малоизвестных фактов о «Что? Где? Когда?»
Знаменитая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 4 сентября отмечает 45-летие. В честь юбилея программы редакция Федерального агентства новостей вспоминает семь интересных, но малоизвестных фактов из жизни самого необычного шоу российского телевидения.
Первые игры «Что? Где? Когда?» проходили в баре «Останкино»
Днем рождения «Что? Где? Когда?» считают 4 сентября — именно в этот день в 1975 году в эфир вышел первый выпуск программы под названием «Семейная викторина «Что? Где? Когда?». В состязании сошлись две семьи, и съемки велись в их домах.

Позже формат программы претерпел изменения, и команды стали собирать из числа тех, кто подал заявку на участие в интеллектуальных соревнованиях. Участников игры стали называть «знатоками».

К 1976 году программа превратилась в телевизионный молодежный клуб «Что? Где? Когда?» — обрела свое постоянное название. В записи передачи этого года снимались студенты нескольких факультетов МГУ. Программа обосновалась в баре телецентра в «Останкино» и провела там семь лет.
Бар «Останкино». Фото: Дембицкий Борис / ТАСС
В 1983 году игра переехала на улицу Герцена, дом 47. Потом были прямые эфиры из Болгарии. Затем игра проходила в Центре международной торговли на Красной Пресне в Москве — здесь состоялись 10 игр с участием команд и экспертов из СССР, США, Болгарии, Польши и Франции, и только в 1990 году передача прочно обосновалась в Охотничьем домике в Нескучном саду.

Как рассказывал создатель программы Владимир Ворошилов, это место помнит Пушкина и Тургенева. Правда, к 90-м годам XX века Охотничий домик был местом далеко не торжественным.

«В тот зимний вечер, когда, прогуливаясь по Нескучному саду, я наткнулся на обветшалый заколоченный домик, там был... негласный туалет. Но дом так торжественно стоял на мысу. Не знаю, что вдруг стукнуло, но я влюбился в это место. Видимо, почувствовал: оно святое», — приводит слова Ворошилова сайт «Что? Где? Когда?».
Символ «Что? Где? Когда?» — филин Фомка

В 1977 году у игры появился живой символ — филин Фомка. Как выяснили журналисты KP.Ru, телевизионщики нашли его на зообазе Госкино в Петушках. Создателям программы Фомка приглянулся своим независимым характером: как вспоминала директор зообазы Татьяна Яркина, филин не сразу согласился на съемки.
Филин Фомка. Фото: Кимов Николай, Носов Петр/Фотохроника ТАСС
«Он был немного философ: предпочитал одиночество и наблюдение. Сядет спокойно и сидит, наблюдает за всем происходящим своим зорким взглядом. Причем как-то так по-королевски», — рассказывала она журналистам.

После дебюта в «Что? Где? Когда?» Фомка стал востребованным актером. Его брали на съемки не только режиссеры со всего СССР, но и французские кинематографисты.

Скончался филин в возрасте 30 лет. Для сов это почтенный, почти пенсионный возраст. Как рассказывали на зообазе в Госкино, пары у Фомки никогда не было.
Памятник на могиле Владимира Ворошилова — черный ящик
Автор и ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов умер 10 марта 2001 года. Гражданская панихида состоялась на съемочной площадке игры в Нескучном саду. Похоронили Ворошилова на Ваганьковском кладбище. Памятник на его могиле — куб из черного гранита. Черный ящик.
Могила Ворошилова Фото: Максим Мухарёв / Prt Scr Google Maps
Летняя серия игр 2001 года была посвящена памяти Владимира Ворошилова, и в программе принимали участие лучшие игроки 70-х, 80-х и 90-х.

Главный вопрос серии: «Быть или не быть программе «Что? Где? Когда?» без Владимира Ворошилова?». К счастью, зрители большинством голосов проголосовали за «быть», а знатоки выиграли финал со счетом 6:4 — это было главным условием продолжения игры.
«Механический» голос Бориса Крюка

После смерти Владимира Ворошилова «Что? Где? Когда?» стал вести его пасынок — Борис Крюк. Так же как и его предшественник, он вел программу за кадром. При этом редакция не раскрывала имени нового ведущего, а его голос искажали с помощью компьютерной программы. С тех пор игроки при обращении к Крюку используют фразу «господин ведущий».

Кстати, чтобы скрыть личность человека за кадром, команда игры пошла на хитрость: на съемочную площадку приезжал двоюродный брат Ворошилова — некоторые стали думать, что программу ведет именно он.

Как рассказывала соавтор и первый редактор «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко, разгадать тайну смог телезритель из Самары.
Борис Крюк. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
«После июньского эфира 2001 года в редакцию посыпались возмущенные письма: «Что за голос звучит в передаче? Уберите его!» Никто не узнал Бориса Крюка, хотя Боря уже много лет был всем знаком по программе «Любовь с первого взгляда». Но мы здорово изменили его голос. И только один зритель из Самары сообщил, что с помощью компьютера почистил речь ведущего и понял: это Крюк. Тогда мы решили тайну открыть, рассказать всем, кто теперь ведет передачу», — говорила Стеценко в интервью изданию «Собеседник.Ru».

Несмотря на то, что личность Крюка была раскрыта, впервые к знатокам он вышел в 2008 году в суперблице.
Первый обладатель Хрустальной совы

Приз «Хрустальная сова» был учрежден в 1984 году, и первым знатоком — обладателем награды стал Нурали Латыпов, журналист, политический и научный консультант, кандидат философских наук. Вручение приза состоялось на игре 29 декабря 1984 года.
Первый обладатель Хрустальной совы Нурали Латыпов. Фото: Dmitry Rozhkov / wikimedia.org
Хрустальную сову в 1984 году также получил телезритель из Дубны Александр Злобин. Его вопрос о Хлестакове был признан лучшим вопросом игры.
«Раздевшаяся» Ани Лорак

На съемках игры в 2008 году произошел «пикантный инцидент». В музыкальной паузе выступала певица Ани Лорак с композицией Shady Lady. Перед знатоками и телезрителями исполнительница предстала в коротком облегающем платье на тонких бретелях.

Во время выступления платье скользнуло вниз, и Лорак случайно оголила грудь. Артистка быстро спохватилась и прикрыла себя рукой, однако «инцидент» все же не прошел незамеченным.
Скандальный аксессуар Алены Повышевой

Алена Повышева — один из тех знатоков, которые никого и никогда не оставляют равнодушными.
Скандальный аксессуар Алены Повышевой. Фото: prt scr youtube.com
В 2016 году общественность взбудоражил неоднозначный аксессуар на шее капитана команды «Что? Где? Когда?». В Сети разразились ожесточенные споры, что же это было: модное ожерелье — чокер или атрибут БДСМ-культуры? Некоторые СМИ даже посвятили аксессуару Повышевой статьи, в которых опрашивали дизайнеров и знатоков моды.