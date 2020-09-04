Звезда сериала «Сваты» показала стройную фигуру в черном бикини

Москва, 4 сентября. Актриса Анна Кошмал, известная по сериалу «Сваты», отправилась на отдых в Одессу. Знаменитость решила продемонстрировать поклонникам свою отличную фигуру. Девушка опубликовала в Instagram свое фото в черном бикини.

«Одесса. Впервые за полгода выбрались с девчонками на гастроли. Как видите, не теряем времени зря. Соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и, конечно же, по сцене. С большим нетерпением ждем встречи со зрителем», — подписала актриса «карусель» из фотографий.

Наиболее популярным стал кадр, где актриса в бикини катается на качелях, а на нее летят капли.

Фолловеры засыпали актрису комплементами, люди восторгались ее прекрасной формой. Многие также интересовались, когда ждать выхода нового сезона «Сватов».

«Вы сыграете еще Женю Ковалеву? На каком этапе «Сваты-7?» — пыталась узнать поклонница.

Напомним, что недавно знаменитость провела прямой эфир для фанатов. Как оказалось, несмотря на теплые отношения в сериале, в реальности актеры не поддерживают контакты друг с другом.

Анна Кошмал подчеркнула, что дружба и взаимная поддержка не выходят за рамки совместной работы. Даже во время пандемии, когда была приостановлена работа над сериалом, у актрисы появилось достаточно свободного времени, но никому из коллег она звонить не стала.

Однако она благодарна режиссеру Андрею Яковлеву и актеру Федору Добронравову. Опытные коллеги, по ее словам, дали ей массу полезных советов и рекомендаций.