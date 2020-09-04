Нетребко публично посмеялась над диетой своего «отощавшего» мужа

Москва, 4 сентября. Оперная дива Анна Нетребко публично посмеялась над диетой своего мужа — тенора Юсифа Эйвазова. На своей странице в Instagram солистка рассказала, что иногда ей приходится питаться отдельно от супруга, поскольку он следит за фигурой.

Недавно Нетребко и ее муж прилетели в Москву. Оперная певица позволяет себе гастрономические удовольствия, заказывая в столичных ресторанах любые блюда. Например, недавно она решила отведать вареников в заведении, расположенном недалеко от Большого театра. Однако худеющий Эйвазов не стал составлять компанию супруге.

«Пока мой похудевший отощавший муж пошел есть свои салаты, мы с Ибрагимовым наслаждаемся варениками. С картошкой, с капустой, побольше сметаны», — рассказала на видео в соцсети Нетребко.

Как стало известно ранее, 43-летний Эйвазов потерял уже более 25 килограммов и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом. В интервью тенор намекал, что ему пришлось сесть на диету из-за проблем со здоровьем, однако, скорее всего, у певца не было необходимости сбрасывать такое количество веса.

Складывается ощущение, что у Нетребко форма супруга восторга не вызывает. Кроме того, некоторые подписчики певицы считают, что Эйвазову стоит немного поправиться, и не понимают, «к чему эта худоба». При этом иногда 48-летняя Нетребко составляет мужу компанию в спортзале. Эйвазов же занимается с личным тренером уже два года.