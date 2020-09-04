Кейт Бланшетт просит называть ее актером вместо актрисы

Москва, 4 сентября. Австралийская киноактриса Кейт Бланшетт хочет, чтобы ее называли актером вместо актрисы. Об этом пишет газета The Guardian.

Бланшетт заявила, что принадлежит к тому поколению людей, во времена которых выражение «актриса» использовалось в уничижительном значении.

«Поэтому я претендую на другой статус», — уточнила знаменитость.

В качестве примера она привела итальянское слово «маэстро», к которому нельзя подобрать феминитив. Стоит отметить, что Бланшетт поддержала организаторов Берлинского кинофестиваля, решивших вручать гендерно-нейтральные награды выдающимся деятелям киноискусства.

Напомним, что на церемонии награждения некоторые актеры отказались от призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль. Теперь артистов будут награждать лишь за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

Сама Бланшетт в 2020 году стала председателем жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Она стала уже третьей за четыре года женщиной, которой доверили возглавить распределение наград в основном конкурсе фестиваля. При этом ранее мероприятие неоднократно обвиняли в сексизме и игнорировании женщин-режиссеров.

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