Гинцбург назвал сроки вакцинации россиян от коронавируса

Москва, 4 сентября. Большинство россиян будут вакцинированы от коронавируса в течение 9–12 месяцев, сообщил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, [вакцинация] произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев», — сообщил Гинцбург.

Глава центра отметил, что сотрудничество с другими странами будет заключаться в трансфере технологий. Он добавил, что этот принцип будет единственным до тех пор, пока не будет удовлетворена потребность в вакцине от коронавируса на внутреннем российском рынке.

Гинцбург также рассказал, что вакцина «Спутник V» позволяет выработать иммунитет, способный противостоять любой дозе вируса, которую только можно вообразить. Вакцина сможет защищать организм от вируса в течение двух лет и более.

Ранее в РФПИ рассказали, что первые контракты на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» другим странам начнут заключать на следующей неделе. В Фонде отметили, что уже прошли переговоры с Саудовской Аравией по поводу поставок вакцины.