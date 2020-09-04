Клюева проводили в последний путь под овации и крики «Спасибо!»

Москва, 4 сентября. Продолжительными овациями и криками «Спасибо!» проводили в последний путь Бориса Клюева его близкие и коллеги.

Церемония прощания прошла в Малом театре Москвы и продолжалась почти полтора часа. Здесь были его родные, коллеги, студенты и поклонники. Сцена, на которой стоял гроб с телом Клюева, утопала в цветах.

Под шквал аплодисментов гроб вынесли и погрузили в катафалк. Когда машина уже отъехала от театра, овации продолжались. Похороны Клюева прошли на Троекуровском кладбище.

Как сообщалось ранее, Клюев ушел из жизни 1 сентября. Ему было 76 лет. Последние два года актер боролся с онкологическим заболеванием, но при этом продолжал работать в кино и театре.