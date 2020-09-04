Врачи предупредили мужчин о самом частом симптоме рака кишечника

Москва, 4 сентября. В современном мире рак является одним из самых страшных недугов. До сих пор не существует абсолютно надежных способов излечиться от онкологии, и ежегодно множество людей погибают от злокачественных новообразований.

Опасная опухоль может появиться практически в любой части организма. Рак развивается даже в прямой кишке, и в последнее время этот вид онкологии встречается все чаще. Если ранее предполагалось, что с раком прямой кишки могут столкнуться только пожилые люди, то сегодня ситуация изменилась. В последние годы сталкивающихся с этим видом онкологии людей младше 50 лет стало на 9% больше.

Специалисты советуют незамедлительно обращаться за помощью, если у вас возникли проблемы с работой кишечника. Дело в том, что развитие болезни можно предотвратить на ранней стадии. Запущенный недуг может привести к смерти.

Специалисты берут у пациентов анализы, проводят колоноскопию, исследуют кровь. Даже обычный клинический анализ помогает вовремя обнаружить рак. Дело в том, что с помощью анализа крови определяется уровень железа в организме. Низкий показатель является самым частым и наиболее тревожным симптомом, свидетельствующем о раке кишечника. Стоит отметить, что опасаться неприятного диагноза нужно в первую очередь мужчинам, потому что они больше подвержены этому недугу.

Медики говорят, что риск развития заболевания усугубляют лишний вес, алкоголь, недостаточные физические нагрузки и плохой рацион. Напомним, что ранее специалисты назвали главную опасность рака простаты.