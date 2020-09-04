Назван продукт для сохранения красоты и молодости

Москва, 4 сентября. Употребление ананаса поможет поддерживать в здоровом состоянии волосы, ногти, кости и зубы. О полезных свойствах тропического фрукта рассказала врач-диетолог Наталья Пугачева.

Специалист обратила внимание, что в ананасе содержится кремний, за счет чего фрукт можно отнести к категории «продуктов молодости и красоты».

Кроме того, в нем содержится высокий объем марганца. Этот элемент способствует поддержанию энергетического обмена, включая уровень глюкозы в крови. Благодаря нему происходит обновление клеток и тканей.

Богат тропический фрукт и на антиоксиданты. Там содержатся вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.

Есть также в ананасе вещество бромелаин, которое участвует в расщеплении белков до аминокислот. Этот компонент, как и содержащиеся фруктовые кислоты, улучшает работу кишечника и пищеварение.

Несмотря на пользу ананаса, не стоит им объедаться. Эксперт подчеркнула, что в день достаточно 200 граммов фрукта или 200 мл сока. Пугачева отметила, что если мясо маринуется с ананасами, то потом оно будет легче усваиваться.

Не рекомендовано есть этот фрукт в больших количествах тем, у кого язва желудка или повышенная кислотность.

Добавим, что ананас, по версии диетологов, входит в перечень продуктов, которые ускоряют процесс сжигания жира, пишет «Подмосковье сегодня».