Как индийская мафия финансирует Болливуд

Индийская киноиндустрия — самая большая в мире по количеству производимых в год фильмов и, без сомнения, одна из самых гламурных, хотя и менее известна российскому зрителю, чем Голливуд. Большинство фильмов производится на местных языках для внутреннего рынка.

О темной стороне мумбайской «фабрики грез» — связях с организованной преступностью и мировым терроризмом — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Выдающийся индийский кинорежиссер Махеш Бхатт однажды заметил, что «едва ли в киноиндустрии есть кто-то, кто не был связан с мафией».

С 1950-х годов Мумбаи (в то время еще называвшийся Бомбеем) стал одним из центров индийской киноиндустрии. Фильмы на хинди, маратхи и других местных языках производились на киностудиях «Фильмсити» — специального пригорода Бомбея, созданного правительством в 1957 году. В 70-е годы было придумано название «Болливуд».

Однако отрасль создала себе плохую репутацию среди государственных и частных инвесторов — отсутствие федеральных законов об авторских правах и распространении фильмов обескураживало банки, а государство перестало давать деньги продюсерам. Правительственное регулирование сделало киноиндустрию непригодной для законных форм финансирования. В Болливуд пришли «инвесторы», способные позаботится о возврате своих средств даже в отсутствие законодательной базы — криминальные авторитеты Мумбая.

Известные гангстеры тех лет, такие как Дауд Ибрагим Каскар и Абу Салем, непосредственно занимались киноиндустрией, используя насилие и угрозы с одной стороны и масштабное финансирование с другой для воздействия на постановщиков и режиссеров. Болливуд стал ареной криминальных войн.

Бомбейская организованная преступность внесла существенный вклад в развитие местной киноиндустрии, поставляя местным производителям миллионы рупий.

Один из крупнейших криминальных донов Бомбея, Хаджи Мастан, не только вкладывал деньги в Болливуд, но и помогал строить карьеру в кино своей жене — актрисе по имени Сона. Друзьями Мастана считались самые знаменитые актеры тех лет — Дилип Кумар, популярный в Советском Союзе Радж Капур и Санджив Кумар.

Хотя в 2000 году правительство изменило законы и киноиндустрия снова могла претендовать на получение банковских кредитов, влияние преступного мира в индийском кинематографе укоренилось слишком глубоко.

В 2011 году телеграмма WikiLeaks, опубликованная Госдепартаментом, еще раз подчеркнула тесные связи между многомиллиардной киноиндустрией Индии и преступным миром.

В 2020 году индийский политик Джей Панда публично обвинил звезд Болливуда в связях с криминальным миром и даже террористическими организациями Пакистана.

Bollywood had connections with mafia operating with Pakistan, their funding also used to come from there. It looks like these connections still exist. Friends of many celebs have pictures with Pak Generals & ISI. They should renounce such links: BJP National VP Baijayant Panda pic.twitter.com/zEKfpaMrkZ