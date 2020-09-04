Как индийская мафия финансирует Болливуд

Индийская киноиндустрия — самая большая в мире по количеству производимых в год фильмов и, без сомнения, одна из самых гламурных, хотя и менее известна российскому зрителю, чем Голливуд. Большинство фильмов производится на местных языках для внутреннего рынка.

О темной стороне мумбайской «фабрики грез» — связях с организованной преступностью и мировым терроризмом — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Когда искусство требует… денег

Выдающийся индийский кинорежиссер Махеш Бхатт однажды заметил, что «едва ли в киноиндустрии есть кто-то, кто не был связан с мафией».

С 1950-х годов Мумбаи (в то время еще называвшийся Бомбеем) стал одним из центров индийской киноиндустрии. Фильмы на хинди, маратхи и других местных языках производились на киностудиях «Фильмсити» — специального пригорода Бомбея, созданного правительством в 1957 году. В 70-е годы было придумано название «Болливуд».

Однако отрасль создала себе плохую репутацию среди государственных и частных инвесторов — отсутствие федеральных законов об авторских правах и распространении фильмов обескураживало банки, а государство перестало давать деньги продюсерам. Правительственное регулирование сделало киноиндустрию непригодной для законных форм финансирования. В Болливуд пришли «инвесторы», способные позаботится о возврате своих средств даже в отсутствие законодательной базы — криминальные авторитеты Мумбая.

Известные гангстеры тех лет, такие как Дауд Ибрагим Каскар и Абу Салем, непосредственно занимались киноиндустрией, используя насилие и угрозы с одной стороны и масштабное финансирование с другой для воздействия на постановщиков и режиссеров. Болливуд стал ареной криминальных войн.

Бомбейская организованная преступность внесла существенный вклад в развитие местной киноиндустрии, поставляя местным производителям миллионы рупий.

Один из крупнейших криминальных донов Бомбея, Хаджи Мастан, не только вкладывал деньги в Болливуд, но и помогал строить карьеру в кино своей жене — актрисе по имени Сона. Друзьями Мастана считались самые знаменитые актеры тех лет — Дилип Кумар, популярный в Советском Союзе Радж Капур и Санджив Кумар.

Хотя в 2000 году правительство изменило законы и киноиндустрия снова могла претендовать на получение банковских кредитов, влияние преступного мира в индийском кинематографе укоренилось слишком глубоко.

В 2011 году телеграмма WikiLeaks, опубликованная Госдепартаментом, еще раз подчеркнула тесные связи между многомиллиардной киноиндустрией Индии и преступным миром.

«Индустрия охотно принимала деньги от политиков и криминальных элементов, искавших способы отмывания своих незаконно полученных доходов, называемых в Индии "черные деньги", — отмечалось в сообщении. — После того как правительство легитимизировало киноиндустрию, началось акционирование Болливуда и всей сферы развлечений в целом».

В 2020 году индийский политик Джей Панда публично обвинил звезд Болливуда в связях с криминальным миром и даже террористическими организациями Пакистана.

Bollywood had connections with mafia operating with Pakistan, their funding also used to come from there. It looks like these connections still exist. Friends of many celebs have pictures with Pak Generals & ISI. They should renounce such links: BJP National VP Baijayant Panda pic.twitter.com/zEKfpaMrkZ — ANI (@ANI) July 23, 2020

Обвинения не были подкреплены доказательствами, однако логика подсказывает — наличие таких связей неизбежно. Один из ключевых криминальных финансистов Болливуда — Дауд Ибрагим — много лет проживает в Карачи, откуда управляет своей криминальной империей. В 2003 году он был объявлен «международным террористом» в США и Индии. Известно о его тесных связях с ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации).

Обратная сторона гламура

Статистика показывает, что половина произведенных на деньги мафии фильмов никогда не показывалась, и только 5% из них приносили прибыль. Однако поток инвестиций не иссякал.

Яркая индустрия кинематографа служила и продолжает служить красивым прикрытием для других, не столь привлекательных операций: отмывание «черных денег», контрабанда золота, бриллиантов и оружия, создание романтического образа «индийской мафии». Со временем к этим традиционным способам получения дохода, добавились и другие, когда с ростом индустрии появилась высокая прибыль, вчерашние теневые «покровители искусства» занялись вымогательством, похищениями знаменитостей и членов их семей с целью выкупа, распространением пиратских копий аудио и видео кассет. Как и в любом другом бизнесе, спрос рождает предложение, и достаточно быстро кино-съемки получили еще одну криминальную изнанку — канал нелегальной иммиграции.

Санджей Датт и хранение оружия

В марте 1993 года Бомбей потрясла серия взрывов тринадцати бомб, заложенных в разных районах города. Погибло 257 человек и 1400 получили ранения.

Сообщалось, что это нападение организовал Дауд Ибрагим, лидер международного преступного синдиката «Д-Компани».

Теракт в Бомбее полностью разрушил жизнь и карьеру актера Санджея Датта. Он был осужден за хранение оружия, которое, согласно вердикту суда, было предоставлено ему бандой Дауда Ибрагима для переправки террористической группе в Бомбее. Бандиты вооружались в преддверие коммунальных беспорядков, которые ожидаемо должны были последовать за террористическим актом. Когда Санджея Датта арестовали в 1994 году в аэропорту Бомбея, он находился на пике своей актерской карьеры.

Во время допросов он признался, что в январе 1993 года его посетил мафиозный дон Абу Салем (позже он отказался от своих показаний). Санджей Датт утверждал, что Абу Салем и его помощники привезли с собой три автомата АК-56 с патронами, из которых один остался у актера. Он уверял, что держал пистолет при себе, чтобы защитить свою семью во время беспорядков в Бомбее, которые произошли после сноса мечети Бабри в 1992 году.

Санджей Датт провел 23 года, периодически выходя из тюрьмы и снова возвращаясь за решетку. Он был оправдан в соответствии с законом «О предотвращении террористической и подрывной деятельности», но осужден в соответствии с законом «Об оружии». Окончательно актер вышел на свободу в 2016 году.

Случай Санджея Датта показателен как пример отношений мафии и Болливуда.

Вымогательство и похищения

В конце августа 2020 кинопродюсер Махеш Манджрекар получил сообщение с требованием выкупа в размере 5 миллионов долларов от неизвестного. Преступник утверждал, что он является членом банды Абу Салема. Манджрекар обратился в полицию.

Богатство болливудских звезд и кинопродюсеров всегда на виду — его невозможно спрятать. Баснословные гонорары звезд за съемку в кино и телевизионных передачах делают их очевидной целью для похищения, угроз и вымогательства. К тому же, случаи насилия в отношении знаменитостей, благодаря широкому освещению в СМИ, помогают держать в страхе рядовых бизнесменов.

Черные деньги

Значительная часть средств Болливуда поступает через хавалу и, разумеется, полностью избегает уплаты налогов. «Черные деньги» часто используются для производства фильмов под видом кредитов на сомнительных условиях. Соотношение «черных» и «белых» денег при съемке фильмов составляет 60/40, а иногда и больше. Некоторые фильмы снимаются полностью за наличные.

Отснятая картина продается к показу за рубеж — в страны Ближнего Востока или Африки, и, путем махинаций со счетами, легализуются значительные суммы денег. В июне 2020 года кинорежиссер Абхинав Кашьяп заявил, что благотворительный фонд суперзвезды Болливуда Салмана Хана «Быть человеком» — просто «выпендреж» и «показуха», реальная цель которой — отмывание денег и восстановление репутации актера.

This is big hawala Money. This needs to be brought to Notice. He is BHAI of Bollywood n always Supported Pakistan. He supported Yakub Menon Terrorist. List of @BeingSalmanKhan Karma pic.twitter.com/D5qkyCdBGu — Hemir Desai (@hemirdesai) August 15, 2020

Абхинав Кашьяп призывал власти провести расследование деятельности Фонда, утверждая, что лично знает о значительных несоответствиях между реальной работой «Быть человеком» и отчетами о ней.

Арбаз Хан, брат Салмана Хана, отреагировал на обвинение следующим образом:

«Мы обратились в суд, а также подали жалобу в ассоциацию кинематографистов. Мы хотели бы пойти этим путем и не заинтересованы в борьбе каким-либо другим способом... Мы делаем то, что считаем наилучшим для решения проблемы».

Создание образа «индийской мафии»

В отличие от других стран с высокой активностью мафии, индийская организованная преступность не имеет глубоких социальных связей. Благодаря киноиндустрии, преступные синдикаты смогли создать свой образ и культурные рамки, в которых они стали социально приемлемыми и даже в чем-то привлекательными персонажами.

Такие фильмы как «Компания» (в основу сюжета положены сильно приукрашенные отношениях между боссами мафии Даудом Ибрагимом и Чхотой Раджаном), «Однажды в Мумбае» (фильм проливает свет на эпоху, когда преступный мир Бомбея находился под руководством Хаджи Мастана), «Наякан» (фильм о гангстере 80-х, который был Робин Гудом для выходцев из Южной Индии, живших в Бомбее) и многие другие создали образ решительного, жесткого, но в конечном итоге по своему справедливого и отчасти привлекательного героя-мафиози. Не стоит и говорить о том, насколько экранные образы далеки от реальности.

Планета Болливуд

Голливуд производит в среднем 500 фильмов в год и имеет мировую аудиторию в 2,6 миллиарда человек, в то время как Болливуд производит более 1000 фильмов каждый год, его аудитория превышает 3 миллиарда человек. По количеству просмотров киноиндусрия Индии обогнала США еще в 2004 году и с тех пор безоговорочно лидирует.

Пандемия коронавируса тяжело ударила по Болливуду — остановлены съемки, задерживается выход новых фильмов, закрыты кинотеатры и даже после их открытия еще не скоро можно будет увидеть полные залы — страх перед заражением и резкое падение доходов зрителей не будут способствовать кассовым сборам.

Кинопроизводство снова станет крайне рисковой, неудобной для банков и частных инвесторов отраслью. Вероятно, что мафиозные воротилы быстро отвоюют обратно ту небольшую долю влияния, которую они утратили после того, как кинопродюсеры получили доступ к легальным источникам финансирования.

Махеш Бхатт прав — чтобы выжить в этой отрасли индийского бизнеса, каждому необходимо иметь связи с мафией.

1 Организация запрещена на территории РФ.