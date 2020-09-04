Международный день без автомобиля отмечается ежегодно 22 сентября. Расскажем, как появилась традиция на один день массово отказываться от передвижения на машине.

Современному человеку сложно представить свою жизнь без личного авто. Даже несмотря на то, что в больших городах достаточно хорошо развита сеть общественного транспорта, многие люди по-прежнему предпочитают передвигаться в собственном автомобиле. Никакие пробки, ограничения движения и отсутствие парковочных мест тому не помеха. Для одних личный автомобиль — это показатель статуса его владельца, для других — способ остаться наедине с собой по дороге на работу и обратно. Капризный 2020-й внес свои коррективы в эпидемиологическую обстановку, и люди все чаще стали отказываться от использования метро и автобуса в пользу салона своего авто из соображений безопасности. Личный автомобиль — это, безусловно, удобно, но экологи давно бьют тревогу по поводу вреда, который наносит экологии многомиллионная армия автомобилистов.

Чтобы привлечь внимание к проблемам чрезмерного использования автотранспорта, каждый год по всему миру проводится масштабная акция «День без автомобилей», призванная показать, что отказ от машины, пусть даже и на один день, полезен не только для планеты, но и для собственного здоровья.

Как зародилась идея всемирного флешмоба?

Впервые об идее отказаться хотя бы ненадолго от личного транспорта, потребляющего топливо, задумались еще в 1973 году. Тогда власти Швейцарии предложили своим гражданам воздержаться от использования автомобилей на четыре дня и предпочесть им альтернативные способы передвижения. Справедливости ради стоит отметить, что благие намерения были продиктованы не заботой об окружающей среде, а разразившимся в те годы глобальным нефтяным кризисом, когда человечество осознало, что ресурсы матушки-Земли исчерпаемы и необходимо изыскивать резервные способы перемещения в пространстве, помимо автомобиля. Однако тогда дальше разговоров и громких лозунгов дело не пошло, и к этой теме вернулись только два десятилетия спустя.

Осенью 1994 года в ходе своего выступления на международной конференции в Испании американский общественный деятель Эрик Бриттон озвучил необходимость принятия активных мер по минимизации использования личного транспорта населением Земли и предложил проводить соответствующие акции по всему миру.

На первых порах особого энтузиазма вокруг идеи дня без автомобилей не возникло. В течение двух лет после призыва Эрика Бриттона к акции присоединилось всего несколько стран. В 1995 и 1996 годах ряд мероприятий был проведен во Франции, Исландии и Великобритании, однако со временем все больше государств проявляло интерес к полезному для экологии и людей флешмобу. В 1995 году была создана организация «Международные дни без автомобилей», которая вплотную взялась за распространение идеи временного отказа от личного транспорта.

Впервые масштабная кампания подобного рода, пропагандирующая идеи бережного отношения к экологии, была развернута в Великобритании в 1997-м, а годом позднее к своей соседке присоединилась Франция. В отличие от предыдущих лет, акции состоялись не в отдельно взятых городах, а на территории всей страны. Положительный пример Туманного Альбиона не остался незамеченным, и уже в 2000 году во флешмобе принимал участие весь Европейский союз. Более того, Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Евросоюза — пошла еще дальше и провела не один день, а целую неделю без автомобиля, которая получила название European Mobility Week.

Россия переняла опыт зарубежных коллег почти десять лет спустя. Первый Международный день без автомобиля прошел в Москве 22 сентября 2008 года. Любопытно, что пионерами движения стала вовсе не столица, а Великий Новгород и Белгород, власти которых пытались организовать нечто подобное еще в 2005-м, однако особого результата их усилия не принесли. К сожалению, несмотря на все старания организаторов, и по сей день российские автолюбители не так охотно оставляют своих железных коней в гаражах, как это делают жители Европы.

Традиции и интересные факты

О губительном влиянии выхлопных газов на окружающую среду и здоровье человека написано немало, однако осознание вреда, наносимого чрезмерным использованием личного автотранспорта, не всегда является достаточной мотивацией для того, чтобы отказать себе в поездках по городу в салоне с кондиционером под любимую музыку или аудиокнигу. Поэтому власти стран и городов придумывают различные способы стимулирования интереса населения к Дню без машин.

Так, например, во Франции весь центр Парижа делают пешеходным, в Англии проводят велодемонстрации, во многих городах мира проезд на общественном транспорте для обладателей водительского удостоверения делают бесплатным или предоставляют значительные льготы, кафе, рестораны и другие компании радуют внушительными скидками тех, кто приехал к ним на велосипеде или самокате, а на остановках общественного транспорта пассажирам вручают приятные сувениры.

В 2012 году по инициативе правительства Москвы в честь Всемирного дня без машин была проведена любопытная акция — для горожан и гостей столицы вновь открыли законсервированный трамвайный маршрут на Лесной улице. Другие города также перенимают эстафетную палочку у Москвы и проводят мероприятия в поддержку тех, кто хотя бы на одни сутки забыл, что он водитель.

Экологи, активно занимающиеся вопросами сохранения окружающей среды, уверяют, что даже однодневный отказ от автомобилей сократит количество вредных выбросов в атмосферу почти на 3 тысячи тонн! Задумайтесь об этих цифрах, когда захотите сесть за руль 22 сентября.