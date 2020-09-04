Чепа напомнил Киеву, кто пытается расшатать ситуацию в Белоруссии

На территории Белоруссии находятся «посланники» Украины, Прибалтики и Польши, они призваны дестабилизировать обстановку в республике. Такой информацией в интервью Федеральному агентству новостей поделился депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг обвинения в адрес Киева о раскачивании ситуации в Белоруссии, заявив, что вмешательством в дела республики якобы занимается Россия.

«Особенно неприятно, что в то время, как РФ осуществляет достаточно эффективный контроль за событиями в Белоруссии, но при этом белорусская сторона, наши партнеры, обвиняют Украину», — заявил министр.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа задался вопросом: чего стоило ожидать от Кулебы? Он заметил, что «во всех грехах пытаются обвинять Россию». Украинские политики — это «хорошие ученики плохих учителей», говорит депутат. В то же время есть факты, свидетельствующие о вмешательстве Киева в дела Белоруссии.

«О том, что на территории Белоруссии находятся «посланники» Украины, Прибалтики и Польши, известно уже давно. Этих людей уже порядка тысячи человек, и они призваны дестабилизировать обстановку в республике. Об этом заявлял не только Сергей Лавров, но и Александр Лукашенко, — подчеркнул Чепа. — Я думаю, что не нужно за белорусов приводить факты, которые у них есть. Придет то время, и они скажут свое слово».

Однако политолог Богдан Безпалько полагает, что у Украины мало рычагов, чтобы иметь возможность вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. В то же время украинская элита хотела бы, чтобы в Белоруссии к власти пришли оппозиционные силы, отмечает он.

«Речь идет о тех людях, которые настроены националистически и русофобски. Но давление они могут оказывать чисто символическое. Последнее что они сделали, — это вызывали посла Белоруссии в МИД Украины и угрожали разорвать дипломатические отношения из-за того, что Лукашенко не выдал россиян, которые были задержаны в стране и возвращены в Россию», — сказал эксперт.

Что касается РФ, то пусть Киев приведет конкретные факты и доказательства о том, что Москва якобы вмешивается в белорусские дела, отмечает эксперт.

«Помимо этого, хотелось бы напомнить господам из МИД Украины, что РФ и Белоруссия являются членами Союзного государства. Поэтому дела Минска касаются Москвы», — добавил Безпалько.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранные государства осуществляют прямое и косвенное вмешательство в ситуацию в Белоруссии. Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.