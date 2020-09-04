Более 60 тысяч соцконтрактов заключено с начала года в пилотных регионах РФ

Москва, 4 сентября. За первые восемь месяцев текущего года заключено более 60 тысяч социальных контрактов в 21 пилотном регионе РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Отмечается, что больше всего соцконтрактов заключено в Нижегородской и Новгородской областях, а также в Республике Мордовия. В сообщении говорится, что более 33 тысяч семей заключили соцконтракты на преодоление сложной жизненной ситуации, а 22,6 тысячи семей — на помощь в поиске работы.

Уточняется, что подобные соглашения заключаются органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В 2020 году на эти цели было выделено семь миллиардов рублей. В 2021-2022 годах планируется реализовать эту практику во всех регионах страны.

Ранее правительство РФ расширило перечень товаров и услуг, на которые можно направить средства социального контракта в рамках преодоления сложной жизненной ситуации и открытия собственного дела. Предприниматели могут тратить средства на оплату аренды помещений, а также приобретение материально-производственных запасов. Семьи могут приобретать одежду и обувь, товары и услуги для обучения детей.