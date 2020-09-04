Джабаров напомнил Столтенбергу, что «Новичок» остался в США и на Украине

Член Совета Федерации Владимир Джабаров ответил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, потребовавшему от России раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу «Новичок». Столтенберг на пресс-конференции от имени НАТО призвал Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок» в связи с заявлением правительства ФРГ, что веществом этой группы якобы был отравлен блогер Алексей Навальный.

«Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию. Те, кто ответственен за это [якобы] нападение [на Навального], должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем Россию полностью раскрыть для ОЗХО программу «Новичок», — заявил генсек НАТО.

По словам Владимира Джабарова, заявление Столтенберга и предъявляемые Москве претензии, связанные с делом о якобы «отравлении» Навального, не имеют никакого смысла.

«Россия химическое оружие не разрабатывает, конвенцию по его уничтожению мы выполняем неукоснительно, — отметил Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Уже давно сказано, что в России «Новичок» не производится и не хранится. «Новичок» остался в Соединенных Штатах Америки, в Грузии и, возможно, на Украине».

Привязывать «Новичок» к делу Навального еще более бессмысленно, отметил член Совфеда.

«Анализируя ситуацию с Навальным, напомню несколько вещей, — говорит член Совфеда. — Я уже не говорю, что здесь у него ничего не нашли и спокойно его выпустили. А там, насколько я понимаю, уже все было готово, чтобы найти какой-то «Новичок». Хотя все специалисты говорят, что никаких симптомов, указывающих на «Новичок», даже близко не было, иначе там бы полсамолета легло сразу вместе с Навальным».

По словам Владимира Джабарова, генсек НАТО постоянно делает антироссийские заявления, и ситуация с Навальным для него просто очередной повод.

«К сожалению, этот деятель [Столтенберг] постоянно пытается представить Россию в черном свете, — говорит российский сенатор. — Куда он хочет лезть? В наше оборонное ведомство? Его туда и близко никто не подпустит! Все международные контрольные проверки и инспекции показали, что у нас нет химического оружия. Думаю, вся эта история с «Новичком» — очередная попытка любой ценой ввести против России новые санкции, как-то нас ограничить. Но мы же введем ответные санкции, мы молчать не будем! Не думаю, что Европе и странам НАТО будет от этого хорошо».

Член Совета Федерации призвал Запад успокоиться по поводу Навального и дождаться результатов от специалистов, а не делать бессмысленные политические заявления.

«Пусть успокоятся, пусть допустят российских врачей, специалистов, экспертов к ознакомлению со всеми материалами. И пусть специалисты решают, что там могло произойти. А основанные на слухах политические заявления и нападки на Россию меня, честно говоря, не впечатляют», — резюмировал Владимир Джабаров.

Алексея Навального, которому стало плохо в самолете 20 августа, госпитализировали в больницу Омска, затем по просьбе родственников блогера отправили на лечение в Германию. В среду правительство Германии со ссылкой на своих военных медиков выступило с утверждением, что Навальный якобы был отравлен боевым ядом из группы «Новичок».

Исследования веществ семейства «Новичок» с середины 1990-х годов проводили около 20 западных стран, в том числе Великобритания, Чехия и США.

Россия строго соблюдает взятые на себя обязательства в рамках Организации по запрещению химического оружия. В 2017 году РФ завершила уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено экспертами ОЗХО.