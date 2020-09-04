В НИЦ Гамалеи назвали «знаком качества» санкции США за вакцину от COVID-19

Санкции США против разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» доказывают ее эффективность и даже служат ей «знаком качества». Об этом Федеральному агентству новостей заявил ведущий научный сотрудник НИЦ Гамалеи Федор Лисицын. При этом сами США сильно запаздывают с созданием аналогичной «быстрой» вакцины, а их более фундаментальные разработки против коронавируса окажутся слишком дорогими.

Напомним, Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал российскую вакцину «Спутник-V» от COVID-19 совместно с 48-м ЦНИИ войск РХБ-защиты ВС РФ, после чего Вашингтон применил к последнему запретительные санкции.

«Внесение 48-й ЦНИИ РХБЗ в санкционный список по линии американского Бюро промышленности и безопасности (BIS) — это, безусловно, показательный факт. Он говорит о том, что российская вакцина — действует и эффективна, ведь против тупиковой разработки никто санкции вводить не будет», — рассказал Лисицын.

Если конкуренты видят и знают, что ваши разработки бесполезны и бесцельны, они, наоборот, будут убеждать вас тратить деньги, усилия и, самое главное, время в этом тупиковом направлении, добавил исследователь.

«Так что внесение разработчика российской вакцины от коронавируса в санкционный список США — это практически «знак качества», который Штаты поставили на нашу вакцину», — посмеялся собеседник ФАН.

Сегодня в России сразу несколько научно-исследовательских коллективов работают над вариантами вакцины от коронавируса, послужившего причиной пандемии COVID-19. Из них наиболее продвинулась разработка «Спутник-V»: ее клиническое тестирование в рамках второй фазы завершено, и началась третья фаза испытаний, в ходе которой вакцину получают добровольцы из групп повышенного риска.

Одновременно с этим страны Запада, в первую очередь США, инициировали массированную информационную атаку на «Спутник-V»: они обвиняют вакцину в неэффективности, а разработчиков — в нарушении процедур и правил тестирования вакцин.

По мнению эксперта, в Америке тоже есть немало интересных разработок, но они критически не успевают по времени, поскольку пандемия коронавируса каждый день уносит все новые жизни, а Штаты удерживают печальное лидерство по числу заболевших и умерших от COVID-19.

Вакцины нужны разные

«В мире сейчас ведутся разработки сразу нескольких типов вакцин. Даже в России есть вакцины, которые разрабатываются для населения и должны дать пролонгированный иммунитет, который, возможно, сохранится годами. А есть такие, как «Спутник-V», чья задача — обеспечить быстрый иммунный ответ: после вакцинации привитой человек должен иметь достаточный уровень иммунитета, чтобы противостоять коронавирусной инфекции», — разъяснил эпидемиолог.

Такие «быстрые» вакцины нужны именно для групп риска — людей, которые по долгу службы каждый день сталкиваются с больными или носителями коронавируса, добавил Лисицын.

В США же «быстрые вакцины» сильно запаздывают по времени, отметил собеседник ФАН. Фактически американские врачи, как основная группа риска, до сих пор беззащитны перед заболеванием.

Кроме того, российская вакцина гораздо дешевле многих западных разработок.

«Многие западные компании пошли по достаточно перспективному, но и затратному пути. Например, американская компания Novavax и французская Sanofi ведут разработку вакцины на основе так называемого «протеинового коктейля», когда в состав вакцины входят только белки вируса, полностью очищенные от вирусного генетического материала, — объяснил эксперт, — Такая вакцина считается полностью безопасной, ее можно давать даже детям. Но она и самая дорогая: каждая ее индивидуальная доза будет стоит около 800 долларов».

Столь высокая стоимость западных вакцин, конечно, очень ограничивает их массовое применение, считает Лисицын: это действительно получаются «вакцины для золотого миллиарда».

Этим объясняется повышенный интерес к российской разработке в мире: для многих небогатых стран, даже из числа G20, необходима быстрая и дешевая вакцина, которая даст гарантированные результат сегодня, а не в отдаленном будущем.

Стоит ли бояться вакцины?

По словам Лисицына, российская вакцина сегодня проходит все клинические испытания в полном соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения.

«ВОЗ классифицирует российскую разработку как векторную вакцину. Для ее основы был взят безопасный для человека и хорошо изученный аденовирус, в который вставили ген «шипа короны» — специального белка, которым вирус COVID-19 «вскрывает» клетки наших легких, — пояснил эксперт. — Вся существенная информация о клинических испытаниях была доведена до ВОЗ».

Претензия о том, что по российской вакцине якобы нет достаточного количества научных публикаций в референтных журналах, показывает скорее незнание правил комментирующими, подчеркнул собеседник ФАН. Многие вакцины, чья разработка ведется частными и публичными компаниями и за свой счет, имеют столь же закрытую информационную составляющую, добавил он. Связано это, в первую очередь, с коммерциализацией вакцин: многие компании стараются получить патентный приоритет и неохотно раскрывают до момента патентной защиты особенности производства и структуры своих вакцин.

«Российская вакцина была создана еще 22 марта — всего через три месяца после начала эпидемии в Китае. 19 апреля начались испытания на сотрудниках института, а уже в июне-июле провели испытания на здоровых добровольцах. Таким образом, первую и вторую фазы клинических испытаний мы уже прошли, причем вакцина показала устойчивый иммунный ответ: привитые сотрудники НИЦ Гамалеи продолжают работать с коронавирусом», — рассказал Лисицын.

По мнению эксперта, по тому же пути модификации аденовируса-вектора идут и в широко разрекламированной разработке английской вакцины, совместной разработки Оксфордского института и компании AstraZeneca. Единственное отличие — вакцина от AstraZeneca использует особый, запатентованный штамм векторного аденовируса ChAdOx1, чье использование также удорожает вакцину. Еще одна разработка на основе аденовируса — это вакцина, которую испытывает китайская компания CanSino Biological Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий.

Сегодня все три разработки на основе ослабленных аденовирусов, включая «Спутник-V» являются лидерами «гонки вакцин» и занимают три первых строчки в официальном списке ВОЗ. Так что российская вакцина проходит испытания полностью в соответствии с требованиями ВОЗ, как бы ни хотелось кому-то сказать иначе.

Таким образом, интерес к российской вакцине, который был проявлен на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов G20, не случаен — его диктует реальная потребность в лекарстве против опасной инфекции. Лица, отвечающие во многих странах за здоровье своих граждан, смотрят на факты, а не на информационную шелуху или откровенные фейки. А факты говорят очевидное — российская разработка может стать одной из первых, если не вообще первой вакциной, дошедшей до стадии широкого применения, к тому же наиболее экономичной.

Так что подоплека американских санкций против 48-го ЦНИИ РХБЗ, а также информационной атаки на российскую вакцину «Спутник-V» очевидна: западные фарм-гиганты стремятся устранить со своего пути опасного конкурента из России, который внезапно обошел их на крутом повороте.