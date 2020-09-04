Колокольцев не увидел ничего криминального в деле Навального

Москва, 4 сентября. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что в деле о так называемом «отравлении» блогера Алексея Навального нет ничего криминального.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер был вынужден совершить аварийную посадку в Омске, где блогер был госпитализирован. Медики десятки часов боролись за его жизнь. Спустя два дня блогер был доставлен в немецкую клинику «Шарите».

Затем начались безосновательные заявления, будто Навальный мог быть отравлен ядом нервно-паралитического действия класса «Новичок». Указывалось на причастность к этому России.

Примечательно, что политики в самой ФРГ уверены, что Москве точно не надо было «травить» блогера. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт обратил внимание, что ситуация с Навальным и раскручивание версии про «Новичок» может быть выгодна только тем силам, которые хотят поссорить Москву и Берлин. Делается это с целью помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

Журналист и писатель Максим Кононенко уверен, что за «отравлением» блогера могут стоять спецслужбы западных государств, в частности, Британии и ФРГ.

По мнению крымского политолога Владислава Ганжары, отправка блогера на лечение в немецкую клинику может быть одним из этапов операции по бегству Навального за границу, которую провернули западные спецслужбы.