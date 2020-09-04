Похудевшая Чехова удивила поклонников сходством с Лопес и Бузовой

Москва, 4 сентября. Известная российская телеведущая Анфиса Чехова удивила поклонников преображением. Звезда опубликовала в Instagram пару снимков, на которых подписчики не узнали ведущую.

Несколько дней назад Чехова выложила фото, сделанное на Красной площади в Москве. Похудевшая знаменитость предстала перед поклонниками в теплом светлом костюме и крупных темных очках. Некоторые подписчики обратили внимание, что в таком образе Чехова похожа на другую ведущую — Ольгу Бузову.

«Я думала, это Бузова. Все на одно лицо уже стали», — возмутилась shchegolevaliliia.

«Это Людмила Гурченко?» — сравнил Чехову с покойной актрисой skorokhod3457.

«Анфиса какая-то не такая. Может, это ее двойник?» — предположил begidzhon.

«Я подумала, что Бузова делает в моей ленте?» — написала natalydor14.

«Ой, здесь вас просто не узнать», — прокомментировала klay.julia.

Два дня назад Чехова опубликовала фотографию, которая была сделана на съемках шоу «Модель XL». Ведущая поразила поклонников элегантным образом — для съемок она надела длинное сверкающее платье из золотистой ткани и босоножки в цвет. Лук Чеховой дополнили собранные в пучок волосы. На этом снимке телеведущая снова напомнила подписчикам Бузову, а также другую звезду — американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес.

«То Лопес, то Бузова», — отметила ivanovivan5429.

«Я же говорила, Лопес отдыхает», — написала irana1077.

«Я сперва увидела Ольгу Бузову», — сообщила irinaalenova031.

Ранее Чехова удивила поклонников необычной фотосессией. Ведущая сделала несколько снимков в поле среди гуляющих коров и стогов сена.