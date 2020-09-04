Айза Анохина случайно показала свои гениталии в Instagram

Москва, 4 сентября. Телеведущая и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина случайно опубликовала свои гениталии в Instagram.

Девушка опубликовала интимный снимок в Stories, но через минуту его удалила. Но подписчики уже успели сделать скриншоты, фото появилось в Telegram-канале «Немалахов». На снимке ведущая лежит, раздвинув ноги, и демонстрирует гениталии.

Позже Айза объяснилась, что снимок предназначался возлюбленному Олегу Майами в минуту разлуки. Однако звезда ошиблась кнопками и отправила фото в Stories.

«Ааааа! Разлучилась с любимым на пару дней. А вообще, подумаешь <...> Случайно нажала не на ту кнопку!» — написала Айза.

Ведущая призналась, что сразу после публикации ее схватил сердечный приступ, а после она разразилась смехом. Подписчики Айзы успокоили ее, признавшись, что тоже попадали в такие неловкие ситуации.

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