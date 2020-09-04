Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящий визит Лукашенко в Москву

Москва, 4 сентября. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На повестку были вынесены итоги визита премьер-министра Михаила Мишустина в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

Напомним, Мишустин посетил Минск 3 сентября. Его поездка, а также переговоры глав МИД РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея в Москве, прошли в рамках подготовки встречи Путина и Лукашенко. Планируется, что она состоится в течение ближайших двух недель в столице РФ.

На встрече с Мишустиным Лукашенко заявлял, что в ходе переговоров с российским лидером собирается расставить «все точки над «i» в вопросах, которые «очень чувствительны и болезненны» для обеих стран.

Помимо этого, премьер РФ и глава Белоруссии обсудили прогресс, который удалось достигнуть «по многим вопросам, по которым <...> раньше не смогли договориться». Мишустин подтвердил, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Лукашенко в свою очередь отметил, что Москва в тяжелую минуту «не отвернулась» от союзника и помогла стабилизировать ситуацию «хотя бы в экономике».