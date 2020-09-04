Названы сроки поставки российской вакцины от коронавируса за границу

Москва, 4 сентября. Первые контракты на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» другим странам начнут заключать на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«На следующей неделе мы начнем сообщать о соглашениях на продажу российской вакцины на другие рынки», — сказал он на брифинге.

Дмитриев отметил, что уже прошли переговоры с Саудовской Аравией по поводу поставок вакцины. Глава РФПИ назвал эти переговоры «очень хорошими». По словам Дмитриева, новая делегация из Саудовской Аравии ожидается на следующей неделе.

Напомним, российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Препарат уже доставили в медцентры, которые включены в программу пострегистрационных испытаний, передает НСН.

Ранее в РФПИ сообщили, что международный научный журнал The Lancet опубликовал статью о результатах клинических испытаний вакцины «Спутник V». Кроме того, в сентябре будет представлено полное исследование препарата на животных, доказавшее стопроцентную защитную эффективность.