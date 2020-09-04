Опозорившаяся на 1 сентября Бородина сравнила себя с Пугачевой

Москва, 4 сентября. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина появилась на школьной линейке своих детей в экстремально короткой юбке. Подписчики выбор звезды не оценили и посчитали такой косплей неуместным.

«Я, конечно, ничего не понимаю в моде, но мне кажется юбочка коротковата для проводов в школу», «Как будто штаны надеть забыла», «Мать забегалась, захлопоталась и юбку забыла надеть», «Как-то не для школы одета мать», «Одеться нормально в школу не могла?», «В трусах бы уже пришла», «Это школа! Можно было и прилично одеться, а ни лытками сверкать! В купальнике бы еще пошла», «Наряд отличный, но, не для школы», «Увидев это фото через 10 лет, будет чуть стыдновато», — написали в комментариях фолловеры Бородиной.

Одна из участниц обсуждения заявила, что ее гораздо больше поразил внешний вид Аллы Пугачевой на линейке ее близняшек.

«Что там Бородина, я как Алку сегодня увидела, думаю, совсем я отсталая от моды. Та в 71 год вообще по моде: короткая юбка, кроссовки, куртка кожаная. Вот как надо выглядеть. А Ксюха молодая», — написала девушка.

Сама теледива тоже решила сравнить себя с Аллой Пугачевой и опубликовала фото примадонны у себя в сторис. В подписи к снимку Бородина отметила, что Пугачева стала гораздо лучше одеваться.

«Просто это все стереотипы. Типа это Алла Борисовна, а тут Бородина и «Дом-2» — можно и жизни поучить», — цитируют ее «Дни.ру».

Напомним, Лиза и Гарри Галкины будут учиться в Первой московской гимназии.Один месяц обучения в ней будет обходиться Пугачевой и Максиму Галкину в 160 тысяч рублей.