Шойгу анонсировал первые совместные учения ШОС, СНГ и ОДКБ

Москва, 4 сентября. Страны — участницы ШОС, СНГ и ОДКБ впервые проведут совместные учения по борьбе с терроризмом в рамках маневров «Кавказ-2020», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского ведомства отметил, что министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», — заявил Шойгу по итогам заседания министров.

Кроме того, в совместном коммюнике глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ борьба с терроризмом и экстремизмом названа приоритетом. Формат учений пока неизвестен.

Ранее Шойгу на встрече с индийским коллегой Раджнатом Сингхом заявил, что Россия и Индия являются сторонниками формирования многополярной демократической системы международных отношений. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество стран, подтвердив настрой на «дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства».