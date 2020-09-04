Появилась вакансия, где нужно спать по девять часов за 100 тыс. рублей

Москва, 4 сентября. Международная компания будет платить по 100 тысяч рублей за способность уснуть в любом месте и в любое время. Вакансию предложила Wakefit, которая занимается разработкой продуктов для сна.

Компания объявила о наборе сотрудников, которые должны ежедневно спать не менее девяти часов в сутки в течение 100 дней подряд. За это предлагается зарплата в размере 100 тысяч рублей.

Основное требование к соискателям — умение уснуть где угодно в любое время. Также требуется, чтобы кандидат не сидел часто в социальных сетях и обладал способностью не слышать будильник, а также игнорировать телефонные уведомления в ночное время суток. Об этом пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что смотрителей с базовыми навыками выживания, которые будут управлять кафе и коттеджами, ищут на остров Грейс-Бласкет. Они должны быть готовы к суровым погодным условиям и отсутствию электричества. Их задача — проживать и работать на юго-западе Ирландии у побережья графства Керри.