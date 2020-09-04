Два американских бомбардировщика приблизились к Крыму со стороны Украины

Киев, 4 сентября. Бомбардировщики B-52H Stratofortress, принадлежащие американским ВВС, подлетели со стороны Украины к российскому Крыму.

По данным Telegram-канал «Военный обозреватель», два самолета США стартовали с авиабазы Фэрфорд, которая находится на территории Великобритании.

Пролетая над территорией Украины, они приблизились к границе РФ. Несмотря на то, что они пролетали над побережьем Азовского моря, их перехват не был осуществлен. Американские самолеты не рискнули покидать воздушное пространство Украины.

Пока нет информации о том, зачем самолетам понадобилось прилетать с базы в Англии.