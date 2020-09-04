Звезда «Санта-Барбары» Ликасси найден мертвым

Москва, 4 сентября. Актер Питер Ликасси скончался в возрасте 61 года, об этом сообщил его друг и коллега артиста по хоррору «Клоуны-убийцы из космоса» Майкл Сигел.

По словам Сигела, Ликасси долгое время боролся с депрессией и в последнее время жил очень уединенно. Актер отметил, что Ликасси был талантливым актером и музыкантом, а также блестящим комиком.

«Мне посчастливилось работать бок о бок на сцене с ним в течение 16 лет и еще более повезло быть его другом в течение 38 лет и узнать, что такое настоящая дружба», — добавил Сигел.

Ликасси родился 1 апреля 1959 года, впервые он появился на экранах в 1984 году в комедии Cheeseball Presents. Популярность ему принес хоррор «Клоуны-убийцы из космоса», а также эпизодическая роль в «Санта-Барбаре».