Нюша оголилась для нового клипа с секретным кодом

Москва, 4 сентября. Певица Нюша сообщила фанатам радостную весть. Девушка написала на своей странице в Instagram о выходе клипа «Пьяные мысли». Несмотря на то, что снялась она там полуобнаженной, знаменитость подчеркнула, что выпустила не обычную «песню».

«Пьяные мысли — это не просто песня, это послание, где важно вслушаться в слова. То, что вы видите — это не просто музыкальное видео, это арт-проект, наполненный неслучайными деталями. Будь внимательнее», — объяснила Нюша.

Звезда подчеркнула, что композиция поможет человеку стать счастливее. Исполнительница также обратила внимание пользователей на концовку клипа.

«QR-код в конце клипа — твой личный пропуск к особому тесту, который специально для этого проекта составила эксперт в области «разрешающей психологии», — рассказала певица.

Несмотря на массу восторженных комментариев, были и те, кто предъявил певице претензии.

«Почему ты сейчас снимаешься в своих клипах в бесстыдных нарядах? Вы не боитесь Бога?» — поинтересовался фолловер.

Другая пользовательница считает, что раньше творчество звезды было куда лучше.

«Так себе, Нюша, вернитесь в 2014, тогда что ни песня, то зажигалочка», — посетовала поклонница.

Недавно исполнительница также попала под шквал критики. В тот раз поклонники негодовали по поводу имени, которым звезда назвала свою дочь, пишет НСН.