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Пить и не толстеть: калорийность напитков и их влияние на наше здоровье

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Не все напитки одинаково полезны

Сегодня большинство людей следят за своим здоровьем, стараясь правильно питаться и, конечно же, соблюдать рекомендуемую норму ежедневного потребления калорий. Между тем отдельная категория приверженцев ЗОЖ полагает, что калорийность — это больше про еду, а вот напитки в течение дня можно употреблять едва ли не в неограниченном количестве. Это в корне неверно, недаром многим не понаслышке знаком такой безрадостный термин, как «пивной живот». Врач-эндокринолог, детский эндокринолог клиники «Медси» на Ленинском проспекте Елена Юрцева расскажет о калорийности популярных напитков и их влиянии на фигуру, красоту и здоровье.

«Жидкий рейтинг» здоровья и красоты

«Что бы такого выпить, чтобы похудеть?» Этот вопрос нередко задают себе любители, к примеру, мучного и сладкого, серьезно страдающие от отсутствия любимых плюшек в период ограничительных диет. Специалисты Международной диабетической федерации проанализировали напитки, имеющие наибольшую популярность в мире, и полученная информация послужила основой для составления так называемого «жидкого рейтинга», в котором было выделено шесть уровней. Почетные первые места занимает наиболее оптимальное и низкокалорийное питье, а за ним следует то, что и калорийно, и вовсе не полезно для здоровья.

Под знаком «ноль»

На первой позиции в рейтинге, как нетрудно догадаться, находится обычная вода — живительная влага, необходимая нашему организму.

«Вода позволяет полностью насытить организм минеральными веществами и, конечно же, не содержит калорий. Поэтому в норме человек может употребить до 1,5–2 литров воды в сутки», — уточняет Елена Юрцева.

«Чай, кофе, потанцуем…»

Следующими в иерархии напитков идут любые виды чаев, которые практически не наделены калориями. К тому же антиоксидантами они защищают наш организм от заболеваний сердца и онкологии, а также укрепляют иммунитет. Еще одним низкокалорийным напитком является кофе.

«Однако следует помнить о том, что в разных видах чая и кофе содержится кофеин в различной концентрации. Поэтому рекомендуем употреблять эти напитки до 18.00», — напоминает эксперт.

Пить и не толстеть: калорийность напитков и их влияние на наше здоровье

Пейте, дети, молоко

Уровень номер 3 в таблице калорийности — обезжиренное молоко. В нем содержится меньшее количество калорий за счет низкого содержания жира, поэтому это отличный выбор для людей с избыточным весом. Кроме того, данный продукт является основным источником витамина Д и кальция для детей и взрослых.

Пить и не толстеть: калорийность напитков и их влияние на наше здоровье

На уровне «лайт»

Четвертое место рейтинга отведено диетическим и лайт-напиткам (в том числе энергетикам). По своей калорийности они выше молока, так как в состав этих напитков, помимо воды, входят подсластители и ароматизаторы, которые к тому же наносят вред поджелудочной железе вплоть до развития острого панкреатита и панкреонекроза.

И польза, и вред

Для многих может оказаться странным, что молоко естественной жирности, а также фруктовые соки, содержащие в себе большое количество минеральных веществ, витаминов и других полезностей, расположены на одной ступени рейтинга с алкогольными напитками. Тем не менее и те, и другие содержат большое количество калорий.

«Вдобавок к этому естественное молоко из-за насыщенных жирных кислот является вредным для сосудов, а любой алкоголь, помимо своей пользы в минимальных количествах, повышает аппетит, что может привести к чрезмерному употреблению пищи. Поэтому следите за своим состоянием и закусывайте овощными блюдами», — советует Елена Юрцева.

Пить и не толстеть: калорийность напитков и их влияние на наше здоровье

«Мне десять ложек и не размешивать!»

Замыкают наш «жидкий рейтинг» газировки и напитки с небольшим содержанием сока, крайне богатые калориями.

«На 100 мл такого напитка как минимум приходится 3,5-4 куска обычного быстрорастворимого сахара, — говорит наш эксперт. — Посмотрите на этикетку, где указана пищевая ценность на 100 граммов: белки — 0, жиры — 0, а углеводы — целых 18–20 граммов! Получается, что в 250 мл напитка содержится 45–50 граммов, или 9-10 кусочков, сахара! А теперь вспомните: вы такой чай когда-нибудь пили?»

Употребление сахара в столь огромном количестве провоцирует не только ожирение, но и кариес, пародонтоз, диабет 2-го типа, заболевания сердечно-сосудистой системы. Невольно вспоминается известный анекдот: «— Вам сколько сахара в чай сыпать? — Мне 10 ложек и не размешивать, не люблю сладкое».

Существуют ли напитки, пить которые не стоит ни при каких обстоятельствах?

Жизнь, как известно, непредсказуема и полна сюрпризов — как приятных, так и не очень. Свадьба или день рождения, увольнение с работы или утрата близкого человека — в нашем сознании многие из этих событий неразрывно связаны с определенными напитками. Поэтому, по словам Елены Юрцевой, разумным будет если не полностью отказаться от популярного питья, изобилующего лишними калориями, то хотя бы употреблять его лишь в крайнем случае. Что же касается низкокалорийных и безвредных для организма напитков, то наслаждаться ими можно без ограничений — конечно же, в пределах разумного.

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