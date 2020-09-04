Сегодня большинство людей следят за своим здоровьем, стараясь правильно питаться и, конечно же, соблюдать рекомендуемую норму ежедневного потребления калорий. Между тем отдельная категория приверженцев ЗОЖ полагает, что калорийность — это больше про еду, а вот напитки в течение дня можно употреблять едва ли не в неограниченном количестве. Это в корне неверно, недаром многим не понаслышке знаком такой безрадостный термин, как «пивной живот». Врач-эндокринолог, детский эндокринолог клиники «Медси» на Ленинском проспекте Елена Юрцева расскажет о калорийности популярных напитков и их влиянии на фигуру, красоту и здоровье.

«Жидкий рейтинг» здоровья и красоты

«Что бы такого выпить, чтобы похудеть?» Этот вопрос нередко задают себе любители, к примеру, мучного и сладкого, серьезно страдающие от отсутствия любимых плюшек в период ограничительных диет. Специалисты Международной диабетической федерации проанализировали напитки, имеющие наибольшую популярность в мире, и полученная информация послужила основой для составления так называемого «жидкого рейтинга», в котором было выделено шесть уровней. Почетные первые места занимает наиболее оптимальное и низкокалорийное питье, а за ним следует то, что и калорийно, и вовсе не полезно для здоровья.

Под знаком «ноль»

На первой позиции в рейтинге, как нетрудно догадаться, находится обычная вода — живительная влага, необходимая нашему организму.

«Вода позволяет полностью насытить организм минеральными веществами и, конечно же, не содержит калорий. Поэтому в норме человек может употребить до 1,5–2 литров воды в сутки», — уточняет Елена Юрцева.

«Чай, кофе, потанцуем…»

Следующими в иерархии напитков идут любые виды чаев, которые практически не наделены калориями. К тому же антиоксидантами они защищают наш организм от заболеваний сердца и онкологии, а также укрепляют иммунитет. Еще одним низкокалорийным напитком является кофе.

«Однако следует помнить о том, что в разных видах чая и кофе содержится кофеин в различной концентрации. Поэтому рекомендуем употреблять эти напитки до 18.00», — напоминает эксперт.

Пейте, дети, молоко

Уровень номер 3 в таблице калорийности — обезжиренное молоко. В нем содержится меньшее количество калорий за счет низкого содержания жира, поэтому это отличный выбор для людей с избыточным весом. Кроме того, данный продукт является основным источником витамина Д и кальция для детей и взрослых.

На уровне «лайт»

Четвертое место рейтинга отведено диетическим и лайт-напиткам (в том числе энергетикам). По своей калорийности они выше молока, так как в состав этих напитков, помимо воды, входят подсластители и ароматизаторы, которые к тому же наносят вред поджелудочной железе вплоть до развития острого панкреатита и панкреонекроза.

И польза, и вред

Для многих может оказаться странным, что молоко естественной жирности, а также фруктовые соки, содержащие в себе большое количество минеральных веществ, витаминов и других полезностей, расположены на одной ступени рейтинга с алкогольными напитками. Тем не менее и те, и другие содержат большое количество калорий.

«Вдобавок к этому естественное молоко из-за насыщенных жирных кислот является вредным для сосудов, а любой алкоголь, помимо своей пользы в минимальных количествах, повышает аппетит, что может привести к чрезмерному употреблению пищи. Поэтому следите за своим состоянием и закусывайте овощными блюдами», — советует Елена Юрцева.

«Мне десять ложек и не размешивать!»

Замыкают наш «жидкий рейтинг» газировки и напитки с небольшим содержанием сока, крайне богатые калориями.

«На 100 мл такого напитка как минимум приходится 3,5-4 куска обычного быстрорастворимого сахара, — говорит наш эксперт. — Посмотрите на этикетку, где указана пищевая ценность на 100 граммов: белки — 0, жиры — 0, а углеводы — целых 18–20 граммов! Получается, что в 250 мл напитка содержится 45–50 граммов, или 9-10 кусочков, сахара! А теперь вспомните: вы такой чай когда-нибудь пили?»

Употребление сахара в столь огромном количестве провоцирует не только ожирение, но и кариес, пародонтоз, диабет 2-го типа, заболевания сердечно-сосудистой системы. Невольно вспоминается известный анекдот: «— Вам сколько сахара в чай сыпать? — Мне 10 ложек и не размешивать, не люблю сладкое».

Существуют ли напитки, пить которые не стоит ни при каких обстоятельствах?

Жизнь, как известно, непредсказуема и полна сюрпризов — как приятных, так и не очень. Свадьба или день рождения, увольнение с работы или утрата близкого человека — в нашем сознании многие из этих событий неразрывно связаны с определенными напитками. Поэтому, по словам Елены Юрцевой, разумным будет если не полностью отказаться от популярного питья, изобилующего лишними калориями, то хотя бы употреблять его лишь в крайнем случае. Что же касается низкокалорийных и безвредных для организма напитков, то наслаждаться ими можно без ограничений — конечно же, в пределах разумного.