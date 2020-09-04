Статью об испытаниях вакцины «Спутник-V» опубликовали в журнале The Lancet

Москва, 4 сентября. Международный научный журнал The Lancet опубликовал статью о результатах клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ уточнили, что данная публикация стала первой в цикле статей авторитетного журнала, посвященных препарату «Спутник-V».

«В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных — на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, — в которых вакцина показала 100% защитную эффективность», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что в начале августа РФ зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Новейший препарат «Спутник-V» разрабатывался специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев рассказывал, что фондом были получены заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз вакцины. На сегодняшний день Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся производственные мощности позволяют выпускать до 500 миллионов доз каждый год.