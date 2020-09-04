Звезда «Дома-2» Богданова назвала причину отмены свадьбы с Должанским

Москва, 4 сентября. Участники проекта «Дом-2» Николай Должанский и Екатерина Богданова недавно заявили о желании пожениться. Однако сейчас стало известно, что торжество будет перенесено – дело в том, что Богданова обиделась на жениха и ушла из «Дома-2».

Стиль поведения и манеры Николая Должанского удивительны даже по меркам скандального телепроекта. Недавно показалось, что телезвезда наконец решила остепениться и связать себя узами брака с Екатериной Богдановой. Однако в последний момент все пошло не по плану – девушка ушла из проекта, и Должанский не пытался ее остановить. Сам же жених также не намерен уходить из «Дом-2».

Причиной ссоры стали разногласия между возлюбленными и достаточно экстравагантные условия, выдвинутые Должанским. Дело в том, что не обладающий огромным состоянием жених хочет заключить брачный договор, против которого выступает невеста. Кроме того, трения возникли и из-за вопроса передачи фамилии. Девушка не хочет становится Должанской и намерена оставаться Богдановой.

Однако на этом причины для раздора не заканчиваются. Дело в том, что известный своими выходками Должнаский намерен устроить эпатажную свадьбу, что совсем не вдохновляет девушку. Богданова хочет чего-то «цивильного и красивого». Также невеста сообщила о крайне недостойном поведении будущего мужа, которое также подтолкнуло ее к покиданию проекта.

«Интересно, как на это отреагирует Коля, который, как выяснилось, изменял мне с другими участницами реалити — Юлей Жуковой, Селеной Майер, Олесей Москалевой», – заявила экс-участница «Дом-2».

В данном случае стоит заметить, что Богданова и сама не хранила верность своему избраннику. Находясь в отношениях с Николаем Должанским, невеста начала встречаться с музыкантом Владимиром Пташником. Их встречи затем прекратились, однако девушка не против возобновления романа.

Теперь же невеста собирается понаблюдать за Должанским, за тем, как он себя будет вести в ее отсутствие. Она также сообщила, что Николай скучает по своей избраннице и звонит ей около пяти раз за день.

Отношения между участниками телепроекта достаточно далеки от стандартных. Как сообщалось ранее, Должанский однажды проиграл Богданову в карты.