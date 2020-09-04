Михайлов отреагировал на инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Москва, 4 сентября. Знаменитый советский и российский актер театра и кино и педагог Александр Михайлов поддержал решение коллеги Олега Меньшикова запретить телевизионщикам вести прямую трансляцию с церемонии прощания с Владимиром Андреевым.

Народный артист РСФСР прокомментировал Федеральному агентству новостей скандал, произошедший во время траурного мероприятия, когда художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой отказался допустить туда сотрудников канала НТВ.

«Я не видел этого, клянусь, совершенно искренне говорю, — отметил Михайлов. — Я пришел, зашел за кулисы, стоял там. Затем выступил одним из первых, после ректора ГИТИСа Григория Заславского. Потом отошел, поговорил с Егором, сыном Андреева (и актрисы Натальи Селезневой. — Прим. ФАН)».

По словам собеседника ФАН, он был знаком с Андреевым 42 года. И считает его своим учителем, старшим другом (Александр Яковлевич моложе Владимира Алексеевича на 14 лет. — Прим. ФАН) и даже братом.

«Вот все-все-все, что у меня происходит, это — благодаря Андрееву, — сказал Михайлов. — Все было очень достойно. Вначале было не так много людей, но затем народ все шел, шел и шел. Олег интеллигентно вел [церемонию], объявлял. Я считаю нормально [он поступил], ничего страшного. А зачем надо вести прямую трансляцию? Для чего это?»

Народный артист РСФСР заявил, что абсолютно не надо показывать горе людей.

«Тогда, может, надо было и к гробу камеру ставить? — возмутился он. — Это глупость полная! Раньше, в Советском Союзе, да, были прямые трансляции, когда уходили наши члены ЦК. Это я еще понимаю. А тут чем скромнее, тем лучше, думаю».

Михайлов, который знаком с Меньшиковым, также признался, что лично сам очень напряженно относится к таким вещам, как ведение прямой трансляции с церемонии прощания.

«Я не люблю это, — заключил собеседник ФАН. — И Олега не осуждаю».

Ранее состоялась церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым, который ушел из жизни 29 августа, через два дня после того, как справил 90-летний юбилей.

Как стало известно, Олег Меньшиков отказался пускать на траурное мероприятие журналистов телеканала НТВ, собиравшихся вести оттуда прямую трансляцию.