Скабееву возмутила проверка украинского канала после ролика о независимости

Москва, 4 сентября. Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева восхитилась роликом о независимости Украины, который снял украинский канал «НАШ». На видео она отреагировала в своем Telegram-канале.

Ролик канала «НАШ» начинается с того, что некая женщина вспоминает, как она голосовала на референдуме о независимости Украины в 1991 году. Затем зрителю коротко демонстрируют основные вехи новейшей истории Украины: нынешнего президента Владимира Зеленского, бывших лидеров Петра Порошенко и Виктора Ющенко, Донбасс, Майдан и другие кадры.

В конце видео показывают женщину на референдуме, и она заносит ручку, чтобы поставить галочку напротив поля «нет» (то есть, против независимости). В итоге украинка уходит, так и не проголосовав.

«Наша (не)зависимость?» — такая надпись появляется на экране в конце ролика.

«Крутейший ролик!!!» — прокомментировала видео Скабеева.

Как отметила ведущая, после выхода ролика в национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания уже заявили о подготовке внеплановой проверки телеканала «НАШ». В ведомстве отметили, что «видеоролик создает образ негативных последствий выбора украинского народа во время проведения 1 декабря 1991 Всеукраинского референдума». Также в комитете увидели в ролике «признаки дискриминации» в отношении украинцев, проголосовавших за независимость, и «разжигания вражды между различными группами населения».

«Да здравствует знаменитая украинская свобода слова!» — с сарказмом написала Скабеева, отметив, что на Украине по-прежнему никто «не прозревает».

Ранее телеведущая возмутила украинцев фотографией, сделанной в Крыму. Скабеева посетила джазовый фестиваль в Коктебеле.