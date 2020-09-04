В России стартовала продажа универсала Lada Largus Cross Quest

Тольятти, 4 сентября. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил продажу универсала Lada Largus Cross Quest. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая версия Lada Largus Cross получила эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Кресла имеют комбинированную обивку из ткани и экокожи. Модель получила оригинальные колесные диски, черные корпуса наружных зеркал и брендированные шильдики.

Lada Largus Cross Quest поступила в продажу в двух комплектациях: пятиместный универсал обойдется покупателю в 841 тысячу рублей, семиместная модификация стоит 864 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что внедорожники Lada 4x4 продают в Германии вдвое дороже, чем в России. В Германии цены на российские автомобили очень высокие. На родине Lada продаются от 648 тысяч рублей и выше.