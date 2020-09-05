Депутаты и силовики назвали самые трудные вопросы в «Диктанте Победы»

11 тысяч площадок, 75 государств и почти миллион пытливых любителей истории — акция «Диктант Победы» стала громким и масштабным событием года 75-летия Великой Победы. Кто жаждет знать правду о Второй мировой войне, и почему все больше стран отворачиваются от неистовых фальсификаторов истории? Об этом — в видеорепортаже Федерального агентства новостей из главной столичной площадки акции.

«Давай, прикалывай, я же не вижу!» — ветеран Великой Отечественной войны Станислав Звездов протягивает волонтеру значок участника акции.

Единственный живущий сегодня член экипажа подлодки С-13 под командованием знаменитого Александра Маринеско приехал в Музей Победы, чтобы лично написать диктант об истории Великой Отечественной войны. Значок историко-просветительской акции на кителе напоминает: 75 лет мирной жизни объединили победителей и их потомков.

«Дети, внуки, правнуки должны гордиться поколением героев, которые отстояли независимость нашей родины, — заявил корреспонденту ФАН ветеран войны. — Пора исключить безудержную дезинформацию, переписывание истории. Если это нельзя запретить юридически, то давайте мы массовой информацией победим это!»

135 любителей истории — политики, артисты, силовики, студенты, школьники, пенсионеры — захотели проверить свои знания на площадке музея. Еще миллион человек объединили 11 тысяч площадок во всех регионах России и 75 странах. Желающие могли пройти тест онлайн. Как сообщил ФАН координатор проекта «Историческая память» Российского исторического общества Александр Хинштейн, в день тестирования сайт акции с утра подвергся DDoS-атакам.

«В момент старта, в 14 часов, его «уронили», — сказал он. — Мы сейчас с коллегами разбираемся в причинах. Рискну предположить, что атаки предпринимались теми же силами, которые до этого пытались атаковать другие патриотические акции, такие как «Бессмертный полк».

Участников второго по счету международного диктанта напутствовал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Итоги Второй мировой войны, так называемого Ялтинско-Потсдамского мира, это то, что обеспечивает мир на планете 75 лет, — напомнил присутствующим помощник президента РФ. — Наверное, многим это не нравится. Многие хотят, чтобы это представляюсь по-другому. Но мы-то с вами знаем, что есть правда».

Министр просвещения Сергей Кравцов пожелал собравшимся подумать о том, что значит победа в их собственной жизни.

«Думаю, эти душевные переживания станут для нас личным уроком, с которого мы сами для себя начинаем новый учебный год», — заключил он.

Никакие диверсии не помешали участникам стать сопричастным к наследию Великой Победы. Хор Турецкого задал праздничное настроение, спев песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

«Я хочу знать историю наших предков, про ВОВ. Я хочу знать, как было тяжело моим прабабушкам, прадедушкам», — рассказала корреспонденту ФАН студентка второго курса образовательного комплекса Юго-Запад Светлана Алексеева.

Девушка учится на эколога и при этом зачитывается произведениями о войне.

«Для нас это было чудо. Это была свобода, завоевание этой свободы. То, что мы пережили, не дай бог никому!» — едва сдерживает слезы пенсионер Нина Иванова.

Москвичка и экономист пришла на «Диктант Победы» не для того, чтобы проверить свои знания.

«Я хочу принять участие в Дне Победы. Пусть маленькое, пусть какой-то диктант будет мной написан, но это будет память о 75-й годовщине Победы», — рассказала она.

Рядовой Росгвардии Михаил Просин интересуется историей XX века и программированием. Услышав об акции, он сразу же захотел поучаствовать.

«Американцы гордятся тем, что якобы они выиграли войну, — беспокоится молодой человек. — Мне хочется приобщиться к делу борьбы с фальсификацией истории о Второй мировой войне».

По мнению Александра Хинштейна, с фальсификацией истории нужно бороться не оружием, а знаниями. Так, площадки диктанта развернулись во всех странах Европы, включая Прибалтику, а также на Украине и в Белоруссии.

«Это говорит о том, что далеко не все в мире воспринимают Россию как государство-агрессора, а историю Второй мировой войны — как противостояние двух тиранов и злодеев, Сталина и Гитлера, как нас пытаются убедить. У России есть союзники, которые искренне хотят разобраться в том, как это было. Они не хотят знать свою историю исключительно в черно-белых красках», — уверен советник главы Росгвардии.

Воодушевившись напутствием от первых лиц государства, школьники и студенты, политики, артисты, силовики и пенсионеры с энтузиазмом принялись за тест. 25 вопросов составляли сотрудники Российского государственного гуманитарного университета и Российского исторического общества. Из них 20 федеральные, остальные 5 каждый федеральный округ придумывал сам.

«Такие простейшие вопросы, просто смешно!» — комментирует Станислав Звездов.

А вот молодому поколению над «Диктантом Победы» пришлось попыхтеть.

«Я не узнал одного человека, изображение которого было на картинке. Мне сейчас очень интересно, что это был за лидер партизанского движения, — признался корреспонденту ФАН первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. — Я сейчас пойду и буду себя проверять!»

Рядовой Михаил Просин оценил свою готовность к диктанту на 80%.

«Местами сложные вопросы, — отметил он. — Например, по части литературных произведений и отдельные кусочки местечковых битв».

Большинство справилось с заданиями раньше отведенных 45 минут. Депутат городского округа Солнечногорск Московской Области Дмитрий Байрашевский вышел из-за стола спустя полчаса после начала.

«Здесь жесткий контроль! Спасибо волонтерам Победы. Я хотел подсмотреть, но они сразу подбежали! — смеется участник акции. — Нет ни малейшего шанса списать».

Депутат назвал диктант интересным и познавательным.

«Меня впечатлило то, что надо было по фотографиям описать то или иное событие. До этого я такого не встречал. Это действительно очень креативный и интересный подход», — сказал он.

Организаторы намерены усложнять вопросы с каждым годом, чтобы диктант не превратился в «формальное тестирование». Сергей Кравцов пообещал, что лучшие работы будут изданы и направлены в школы.

«Диктант Победы будет и 10, 20, и 30, и 100 лет», — заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Как и в прошлом году, результаты диктанта можно будет использовать в качестве дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы.

«Мы договорились с Министерством образования и науки о том, что эти баллы в случае возникновения конкуренции будут засчитываться как двойные баллы в личном портфолио абитуриента», — пояснил Александр Хинштейн.

Знатоки истории, которые продемонстрировали максимальное количество правильных ответов, получат ценные призы. Кроме того, вместе с победителями Всероссийского конкурса сочинений среди школьников «Без срока давности», приуроченного к проведению в России в 2020 году Года памяти и славы, они будут приглашены на парад Победы 9 мая 2021 года.