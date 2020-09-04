Диетолог назвал допустимую суточную норму потребления орехов

Москва, 4 сентября. Орехи являются одним из самых полезных продуктов, однако употреблять их нужно с осторожностью, соблюдая при этом определенную дозировку. Об этом рассказал врач-диетолог Дмитрий Бобунов.

По словам медика, орехи являются достаточно калорийным продуктом, поэтому лучше всего их использовать в качестве перекуса. По его словам, допустимая суточная норма потребления орехов составляет 50 граммов, однако это не значит, что кушать их можно ежедневно.

Диетолог советует отмерять нужное количество орехов горстями. Можно также использовать кухонные весы. Точная дозировка позволяет насытить организм достаточным количеством питательных веществ, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Бобунов также обратил внимание на то, что необходимо учитывать энергетическую ценность орехов, если вы используете их в качестве добавки к основному блюду. Нужно точно высчитывать количество жиров в нем, чтобы избежать проблем с лишним весом и здоровьем. По его словам, если салат заправлен маслом, об орехах лучше забыть.

Ранее специалисты рассказывали, что орехи содержат много полезных микроэлементов, однако некоторым людям употреблять данный продукт опасно.

Больше всего полезных микроэлементов содержится в грецких орехах. Они являются источником цинка, меди, железа и селена и очень полезны при анемии, но употребление орехов категорически противопоказано аллергикам.