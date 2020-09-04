Российским дачникам рассказали, что нужно успеть сделать до сентября

С приходом осени некоторым дачникам кажется, что большая часть работ на участке наконец завершена, и можно вздохнуть с облегчением. Однако сентябрь не дает поводов расслабиться. Именно в это время нужно выполнить несколько важных задач, без которых нельзя завершить уходящий сезон и подготовиться к следующему. Агроэксперт и консультант по садоводству Николай Фурсов назвал пять дачных дел, которые важно выполнить в сентябре. Полный список — в материале Федерального агентства новостей.

Подготовка пасленовых к дозреванию

К пасленовым культурам относятся картофель, перец, баклажаны и помидоры. О них в сентябре забывать точно не стоит.

«Подготавливаем пасленовые культуры к дозреванию. Нужно обязательно приостановить рост, удалив макушки растений до образовавшихся плодов», — объяснил Николай Фурсов в комментарии ФАН.

Уборка отплодоносивших растений

А вот с теми растениями, сезон которых уже завершился, пора прощаться. Речь идет, в частности, об огурцах.

«Убираем все растительные остатки с овощных растений, не перспективных к плодоношению. Это, например, огурчики. Если ждать дальнейшего изменения погоды, в итоге можно дождаться провокации различных заболеваний. Не стоит этого делать, чтобы не оставались ни споры, ни грибы, ни бактерии в почве на зиму», — сказал Фурсов.

Подкормка ягоды

Ягодные кустарники в сентябре нужно подготовить к зиме. Полезной будет подкормка удобрениями, отметил агроэксперт.

«Вносим удобрения, содержащие минимум азота, для подготовки ягодных кустарников к зимнему периоду», — посоветовал Николай Фурсов.

Сбор урожая

Сентябрь — время собирать урожай с фруктовых деревьев.

«Собираем плоды на яблонях и грушах среднего срока плодоношения. Все больные растения обязательно, пока есть листва на деревьях, обрабатываем от болезней и вредителей», — напомнил Николай Фурсов.

Кроме того, нужно своевременно собрать корнеплоды: морковь и свеклу.

«Они уже выросли — уже все готово. Это важно, иначе эти культуры будут перерастать и потом из-за этого плохо храниться. Это происходит в случае, если появляются молоденькие белые корешочки», — объяснил Николай Фурсов.

Подготовка семян

Агроэксперт также советует подготовить в сентябре семена, чтобы подойти к следующему дачному сезону, что называется, во всеоружии.

«Можно собрать семена многолетних цветочных культур. Подсушить их на сквозняке, без попадания солнечных лучей, упаковать в бумажные пакеты и положить после этого в полиэтиленовые пакеты. При комнатной температуре они замечательно хранятся», — посоветовал Фурсов.

В сентябре также рекомендуется заложить семена косточковых культур, чтобы они успели пройти процесс стратификации в естественных условиях, добавил эксперт.