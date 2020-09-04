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Успенская потрясла россиян результатом радикального омоложения

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Успенская потрясла россиян результатом радикального омоложения

Москва, 4 сентября. Российская певица и исполнительница романсов Любовь Успенская сумела в очередной раз удивить подписчиков моложавостью и привлекательностью. Судя по всему, знаменитость прибегла к каким-либо косметическим процедурам.

Недавно звезда российского шансона выложила несколько снимков, которые изрядно удивили и даже напугали подписчиков — лицо знаменитости выглядело отекшим, что может говорить о проведении омолаживающих процедур. Однако теперь звезда выглядит даже лучше, чем прежде. На данный момент Успенской уже 66 лет, однако по последним снимкам этого никогда не скажешь.

Успенская потрясла россиян результатом радикального омоложения

Фанаты и подписчики были потрясены, когда увидели новые фотографии — на лице знаменитости не осталось морщин, а фигура женщины стройна и подтянута. Стоит заметить, что молода Успенская не только внешне, но и душой. Исполнительница надеется обзавестись новым потомством и благодаря радикальному омоложению будет выглядеть матерью, а не бабушкой детям.

По словам певицы, она хочет увидеть в своем доме мальчика и девочку, поэтому планировала сделать ЭКО. Однако затем Успенская пришла к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим выходом будет суррогатное материнство.

Успенская потрясла россиян результатом радикального омоложения

Стоит сказать, что на преображение знаменитости обратили внимание даже другие звезды. Омоложение Успенской уже прокомментировала певица Глюкоза, сделавшая коллеге комплимент в Instagram. Однако, как сообщалось ранее, некоторые подписчики звезды нашли и минусы во внешности артистки.

Источник: Instagram
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