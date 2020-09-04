Успенская потрясла россиян результатом радикального омоложения

Москва, 4 сентября. Российская певица и исполнительница романсов Любовь Успенская сумела в очередной раз удивить подписчиков моложавостью и привлекательностью. Судя по всему, знаменитость прибегла к каким-либо косметическим процедурам.

Недавно звезда российского шансона выложила несколько снимков, которые изрядно удивили и даже напугали подписчиков — лицо знаменитости выглядело отекшим, что может говорить о проведении омолаживающих процедур. Однако теперь звезда выглядит даже лучше, чем прежде. На данный момент Успенской уже 66 лет, однако по последним снимкам этого никогда не скажешь.

Фанаты и подписчики были потрясены, когда увидели новые фотографии — на лице знаменитости не осталось морщин, а фигура женщины стройна и подтянута. Стоит заметить, что молода Успенская не только внешне, но и душой. Исполнительница надеется обзавестись новым потомством и благодаря радикальному омоложению будет выглядеть матерью, а не бабушкой детям.

По словам певицы, она хочет увидеть в своем доме мальчика и девочку, поэтому планировала сделать ЭКО. Однако затем Успенская пришла к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим выходом будет суррогатное материнство.

Стоит сказать, что на преображение знаменитости обратили внимание даже другие звезды. Омоложение Успенской уже прокомментировала певица Глюкоза, сделавшая коллеге комплимент в Instagram. Однако, как сообщалось ранее, некоторые подписчики звезды нашли и минусы во внешности артистки.