Помощница Меньшикова отреагировала на скандал на похоронах Андреева

Москва, 4 сентября. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков не намерен комментировать скандал, который он спровоцировал на церемонии прощания с Владимиром Андреевым. Об этом сообщила пиар-директор артиста Наталья Исаева.

«Я думаю, что нет. Нет», — сообщила она в комментарии «Пятому каналу».

Напомним, 2 сентября в театре имени Ермоловой состоялось прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым. Меньшиков «устроил истерику» на траурном мероприятии, отказавшись пускать на гражданскую панихиду сотрудников телеканала НТВ. Журналисты планировали организовать прямую трансляцию церемонии прощания с Владимиром Андреевым, однако Меньшиков не позволил им этого сделать.

Андреев ушел из жизни 29 августа в возрасте 90 лет. Он сыграл почти в 50 фильмах и более 60 лет работал в театре имени Ермоловой, пройдя путь от актера до художественного руководителя. 2 сентября состоялась церемония прощания, на которую пришли поклонники, коллеги, ученики и различные деятели культуры. К началу прощания зал театра уже полон, на церемонию собрались более сотни человек. После гражданской панихиды Андреев был похоронен на Троекуровском кладбище.