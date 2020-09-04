Участники конкурса «Большая перемена» спели хит с Арбениной

Москва, 4 сентября. Хор участников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» выступил 3 сентября в Крыму вместе с певицей Дианой Арбениной.

В составе хора были 160 школьников из разных российских субъектов. Все вместе они исполнили хит «Гавань», который пела Арбенина в составе группы «Ночные снайперы».

Участник из Севастополя Александр Иванов поделился эмоциями от выступления. Он отметил, что был чрезвычайно рад выступить рядом с такой знаменитостью, как Арбенина. Парень добавил, что мечтает выйти на большую сцену с авторской песней.

Напомним, что «Большая перемена», в которой участвуют миллионы подростков, является возможностью для каждого продемонстрировать свой талант. Конкурс разбит на девять тематик.

В полуфиналы через онлайн-конкурс пробились 6000 подростков. В финале будут бороться 1200 детей. Победителями станут 300 учеников восьмых-девятых классов и столько же десятиклассников.

Для победителей предусмотрены денежные в сумме от 200 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, все 1200 участников финала будут награждены путевками в Международный детский центр «Артек».