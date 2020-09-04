Селена Гомес напугала фанатов дрожащими руками на видео

Москва, 4 сентября. Американская певица Селена Гомес показала на рекламном видео собственной линии косметики, как наносит макияж. Однако ролик напугал фанатов знаменитости из-за ее дрожащих рук.

Ролик появился в YouTube-канале Vogue. Гомес прорекламировала линейку косметики Rare Beauty, показав процесс нанесения макияжа. На кадрах певица накладывает на очищенное лицо косметические средства.

Однако когда 28-летняя звезда стала подводить глаза черным лайнером, ее руки сильно дрожали. Фанатов обеспокоило состояние певицы. Они стали обсуждать в комментариях возможные причины дрожащих рук.

«Как же больно смотреть, как она борется с этим лайнером. Ее рука трясется даже несмотря на то, что другая держит зеркало. Я люблю ее всю свою жизнь, и мне очень страшно смотреть, как она переносит свою болезнь. Сильная женщина», — написал поклонник певицы.

«Ее руки и голос так сильно дрожат. Надеюсь, она в порядке», — отметил комментатор.

«Невероятно, как волчанка изменила ее. Но то, как она сражается с ней — настоящее вдохновение», — добавил пользователь.

У Селены Гомес диагностировали волчанку. Из-за болезни у звезды начались панические атаки и депрессия. В 2017 году она перенесла трансплантацию почки, а позже оказалась в психиатрической больнице.

Ранее Селена Гомес впервые за долгое время порадовала поклонников фотографией в бикини. Звезда опубликовала в Instagram кадры со съемок нового клипа.