Астрономы впервые обнаружили зарождение планеты у тройной звезды

Москва, 4 сентября. Специалисты, работающие с телескопами ALMA и VLT, впервые наблюдали образование планеты у тройной звезды.

Ученые выдвинули предположение, что в тройной звездной системе GW Ориона находится планета. С их точки зрения, это могло бы объяснить наличие пространства между тремя кольцами, которые составляют протопланетный диск в системе.

Внимание специалистов привлекла система, расположенная в 1300 световых годах от Земли. Она состоит из двух находящихся близко другу звезд и еще одной — она обходит их по большой орбите. По словам ученых, центральное кольцо протопланетного диска наклонено по отношению к другим.

«Мы были удивлены, увидев сильное смещение внутреннего кольца. Но странное искривление диска подтверждается искривленным рисунком его газа, который зафиксировал ALMA», — сообщил руководитель одной из групп Цзяцин Би из Университета Виктории в Канаде.

Ранее сообщалось, что астрономы открыли необычную мертвую нейтронную звезду Swift J1818.0–1607, которая может оказаться «недостающим звеном» между магнитарами и пульсарами. Загадочный объект был зафиксирован телескопом Burst Alert, который находится в орбитальной обсерватории Swift.